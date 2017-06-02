2 июня 2017, 08:09
Главе Ватикана подарили электрокар Opel
Компания Opel подарила Папе Римскому Франциску новый электрокар Ampera-e. «Зеленую» новинку можно ошибочно принять за «традиционный» Opel Ampera, но это 2 разных автомобиля.
Новый хэтчбек создан по схеме американского электромобиля Chevrolet Bolt, запас хода которого составляет 480 км. Предполагается, что модель дальше будет выпускаться после покупки марки концерном PSA.
Появление Opel Ampera-e поможет теократическому государству скорее стать первой страной, свободной от выхлопов углекислого газа. Учитывая, что в Ватикане нет добычи нефти, газа и электричества, тема сохранения экологии там одна из первоочередных.
Отметим, что в Россию не поставляются даже бензиновые версии бренда. Несмотря на многочисленные слухи о возвращении Opel, на российском авторынке не возобновят продажи автомобилей под этой маркой.
Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей.
Сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.
Между тем, Opel покинул российский рынок в конце 2015 года. Такое решение в концерне General Motors объяснили нежеланием инвестировать в рынок с непонятными перспективами.
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