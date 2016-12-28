Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
В начале марта 2016-го в соцсетях широко обсуждали возможную отставку президента «АвтоВАЗа» Бу Андерссона. Оно и случилось. «Андерссон пришел в компанию в 2013 году, продолжив реструктуризацию «АвтоВАЗа», которая включала в себя процесс модернизации, запуск новых продуктов и трансфер технологий». Таков краткий абзац официального сообщения Альянса, касающийся непосредственно шведского топ-менеджера. Он якобы не справился со своими главными задачами – вывести крупнейшее российское предприятие из кризиса и наладить работу с российскими поставщиками автокомпонентов. Место одного из самых неоднозначных руководителей «АвтоВАЗа» занял представитель Альянса Renault-Nissan Николя Мор.
На очередном заседании совета директоров «GM-АвтоВАЗ» вместо выбывшего Питера Тома в него вошел член правления Opel Group GmbH Филип Киенли. А вот на заводе «НеФАЗ» летом поменялся генеральный директор. Николай Пронин, руководивший предприятием с осени 2013 года, продолжил карьеру вне производственной группы «КамАЗ». Его место занял Сергей Зуйков.
Зорен Хезе стал генеральным директором по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц Рус». Контроль над предприятием «Автотор» перешел к сыну прежнего владельца Владимира Щербакова – Сергею. Марку Skoda в России с 1 августа 2016 года возглавил Ян Прохазка – он сменил Любомира Наймана, который занял пост главы российского подразделения Audi в рамках Volkswagen Group Rus. Наконец, в Bentley Motors на должность члена совета директоров по продажам и маркетингу был выбран Андреас Офферманн.
В начале года компания «GM Россия» консолидировала свои склады, которые располагались в разных частях страны, в одном месте. Отныне все запчасти находятся в Подмосковье. Суммарная площадь гигантского складского комплекса - 22 000 кв. метров, это больше, чем 3 предыдущих склада вместе взятые. Доставка автомобильных деталей клиентам стала более доступной и оперативной. Достаточно сказать, что в течение дня - 4 «волны отгрузок».
Сеть петербургских дилерских центров Mercedes-Benz пополнил новый игрок на Таллиннском шоссе, хозяином которого выступила Группа Wagner. По словам представителей компании, месторасположение автокомплекса будет играть дилеру на руку - в непосредственной близости с развязкой КАД-Таллиннское шоссе. Особый акцент планируют сделать на продаже подержанных машин. Общероссийская реализация б/у «Мерседесов» выросла на 40%. В декабре самый крупный дилерский центр на Северо-Западе распахнул свои двери на Обводном канале СПб. Его хозяином выступила Группа «Евросиб», самый успешный продавец марки в городе на Неве.
А вот Ford Sollers запустил в нашей стране новую сеть сервисных центров Ford Quick Lane. Они будут осуществлять негарантийное обслуживание и продажу оригинальных запчастей для автомобилей марки. Владельцы «Фордов», не пользующиеся услугами официальных дилеров, получат доступ к центрам, авторизованным по стандартам компании, и смогут получать сервисное обслуживание, включая прохождение ТО с отметкой в сервисной книжке.
Российский внедорожник УАЗ «Патриот» пережил рестайлинг и начал сходить с конвейера в новом исполнении. Теперь машина предлагается исключительно с бензиновым агрегатом объемом 2,7 литра. Его отдача увеличилась до 135 л. с. и 217 Нм крутящего момента. А вот дизельная модификация больше не доступна, поскольку спрос на нее был низким.
Рейстайлинговая версия Suzuki SX4 появилась текущей осенью, вроде, появление долгожданное, к тому же, автомобиль обзавелся турбомотором, но ценник (от 1 179 000 рублей) на корню убивает возможный спрос на машину.
Непосредственно для автомобилистов в этом году самыми важными событиями, опять же, стали те, которые касаются дорог, страхования и парковок. С 1 июля страховщики начали продавать новые бланки полиса ОСАГО. Впервые с момента действия страховки изменился цвет документа - с зеленого на розовый. Кроме того, существенно увеличена степень его защиты. Фон бланка стал сложным – на нем появились графические фигуры и цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами.
С 26 декабря текущего года еще на некоторых улицах Москвы ввели режим платных парковок. Теперь платить придется за оставленную машину возле торговых и бизнес-центров. Зато уходящий год стал самым малоаварийным в Москве за последние 10 лет. За 11 месяцев в столице произошло 8 271 ДТП. Для сравнения: в 2007 году было зарегистрировано 14 939 случая.
А вот самым приятным главным событием в минувшем году, безусловно, стало открытие центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. На дороге предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок, движение осуществляется по 4–8 полосам. Открытие магистрали разгрузит исторический центр Санкт-Петербурга, Кольцевую автодорогу, улично-дорожную сеть, даст возможность пересечь город менее чем за 20 минут. Открывшийся центральный участок ЗСД свяжет КАД на юге и севере города, а также обеспечит выход на трассу «Скандинавия», реконструкция которой идет полным ходом.
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