6 июня 2017, 13:14
Глядя на Toyota, «АвтоВАЗ» взялся за разработку летающего авто
Автоконцерн сотрудничает по направлению создания аэромобиля с «Ростехом». Впрочем, до испытаний новинки «вживую» может пройти несколько лет, заявил глава компании Николя Мор.
По оценке президента автоконцерна, говорить о выпуске летающего автомобиля с уверенностью можно будет лет через 20. Пока ничего, кроме разработок, у обеих корпораций нет.
Накануне сообщалось, что Toyota решила финансово поддержать проект по созданию летающего автомобиля, который группа сотрудников концерна развивала на добровольческих началах.
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Транспортное средство решили назвать Skydrive, его длина должна составить около 9,2 м, ширина - 1,3 м. Предполагается, что у машины будет 3 колеса и 4 ротора, которые и должны заставить ее подниматься в воздух. Автомобиль сможет набирать высоту до 10 м и развивать скорость до 100 км/ч. Аппарат сможет набирать скорость по дорожному полотну до 150 км/ч.
Японская компания выделит на исследования и разработки в этой сфере 40 миллионов йен - чуть более 350 000 долларов. Первый тестовый полет автомобиля с человеком внутри пройдет в конце 2018 года, а его дебют должен состояться как раз к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.
Ранее планы заняться выпуском летающих автомобилей озвучивал и Uber. В апреле этого года компания объявила о своем желании продемонстрировать сеть летающих такси к 2020 году и начать полноценное ее использование к 2023 году.
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17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Всемогущий Grade-X пришел на рынок, чтобы вытеснить ДСТ-14Т
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Комментарии пользователей
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Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
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