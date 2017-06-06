6 июня 2017, 13:14

Глядя на Toyota, «АвтоВАЗ» взялся за разработку летающего авто

Автоконцерн сотрудничает по направлению создания аэромобиля с «Ростехом». Впрочем, до испытаний новинки «вживую» может пройти несколько лет, заявил глава компании Николя Мор.
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По оценке президента автоконцерна, говорить о выпуске летающего автомобиля с уверенностью можно будет лет через 20. Пока ничего, кроме разработок, у обеих корпораций нет.
 
Накануне сообщалось, что Toyota решила финансово поддержать проект по созданию летающего автомобиля, который группа сотрудников концерна развивала на добровольческих началах.
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Транспортное средство решили назвать Skydrive, его длина должна составить около 9,2 м, ширина - 1,3 м. Предполагается, что у машины будет 3 колеса и 4 ротора, которые и должны заставить ее подниматься в воздух. Автомобиль сможет набирать высоту до 10 м и развивать скорость до 100 км/ч. Аппарат сможет набирать скорость по дорожному полотну до 150 км/ч.
 
Японская компания выделит на исследования и разработки в этой сфере 40 миллионов йен - чуть более 350 000 долларов. Первый тестовый полет автомобиля с человеком внутри пройдет в конце 2018 года, а его дебют должен состояться как раз к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.
 
Ранее планы заняться выпуском летающих автомобилей озвучивал и Uber. В апреле этого года компания объявила о своем желании продемонстрировать сеть летающих такси к 2020 году и начать полноценное ее использование к 2023 году.
Новинки и концепт кары Lada

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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
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Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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Глядя на Toyota, «АвтоВАЗ» взялся за разработку летающего авто
По оценке президента автоконцерна, говорить о выпуске летающего автомобиля с уверенностью можно будет лет через 20. Пока ничего, кроме разработок, у обеих корпораций нет. Накануне сообщалось, что Toyota решила финансово поддержать проект по созданию летающего автомобиля, который группа сотрудников концерна развивала на добровольческих началах.{{material_119530}}Транспортное средство решили назвать Skydrive, его длина должна составить около 9,2 м, ширина - 1,3 м. Предполагается, что у машины будет 3 колеса и 4 ротора, которые и должны заставить ее подниматься в воздух. Автомобиль сможет набирать высоту до 10 м и развивать скорость до 100 км/ч. Аппарат сможет набирать скорость по дорожному полотну до 150 км/ч. Японская компания выделит на исследования и разработки в этой сфере 40 миллионов йен - чуть более 350 000 долларов. Первый тестовый полет автомобиля с человеком внутри пройдет в конце 2018 года, а его дебют должен состояться как раз к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Ранее планы заняться выпуском летающих автомобилей озвучивал и Uber. В апреле этого года компания объявила о своем желании продемонстрировать сеть летающих такси к 2020 году и начать полноценное ее использование к 2023 году.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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