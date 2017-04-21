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21 апреля 2017, 18:52
GM остановил производство в Венесуэле
General Motors остановил свою деятельность в Венесуэле после того, как власти страны заявили об изъятии завода компании и всей продукции. Компания описала эти действия как рейдерский захват.
Подразделение General Motors Venezolana бесперебойно работало с 1948 года. В настоящее время на нем работают почти 2 700 человек, в стране работают около 80 автодилеров.
«GMV решительно отвергает самовольные действия, предпринятые властями, и будет решительно принимать все юридические меры в пределах и за пределами Венесуэлы для защиты своих прав», - заявили в американском автоконцерне. Сообщение цитируется «Автостатом».
Отметим, что Венесуэла уже несколько недель охвачена широкомасштабным политическим кризисом, ставшим прямым продолжением экономических проблем страны - высокой безработицы, дефицита продуктов питания и лекарств.
Напомним также, что с российского рынка брендов Chevrolet и Opel, а вместе с ними и GM, ушли более 2 лет назад. Машины этих марок собирались в Шушарах. Наиболее успешной из них был Cruze, который здесь изготавливали в 2 кузовах. Сейчас площадка законсервирована.
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