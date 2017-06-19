19 июня 2017, 10:37

GM Uzbekistan анонсировал новинки

Новые авто, включая 2 модели легковых, выпустят в рамках программы по развитию автопрома до 2021 года и запустят в серийное производство. Одним из крупнейших рынков может стать российский.
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На предприятии GM Uzbekistan в этом году будет запущена сборка нового минивэна «Лабо», который планируют выпускать по 5 000 экземпляров в год. На будущий год на заводе «СарыаркаАвтоПром» производители намерены наладить сборку автобусов с газовыми моторами.
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К 2021 году GM Uzbekistan планирует поставлять на рынок порядка 43 000 - 46 000 экземпляров. На производство новых авто планируется выделить 270 000 000 долларов.

Ранее производитель сообщил о намерении бренда начать продавать на российском авторынке седаны Ravon Gentra. Покупателям он будет предложен с 1,5-литровым «атмосферником» отдачей 107 л.с. и 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП.
 
Цена Gentra начнется от 629 000 рублей. В стартовой комплектации автомобиль не получил подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и систему ABS, при этом его оснастили электроприводными стеклами, обогревом зеркал заднего вида и регулировкой сиденья водителя по высоте.
 
Отметим, что не так давно на «СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство седана Ravon Nexia R3, который может появиться у российских дилеров марки уже летом.

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Отзывы по теме
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GM Uzbekistan анонсировал новинки
На предприятии GM Uzbekistan в этом году будет запущена сборка нового минивэна «Лабо», который планируют выпускать по 5 000 экземпляров в год. На будущий год на заводе «СарыаркаАвтоПром» производители намерены наладить сборку автобусов с газовыми моторами.{{material_119429}}К 2021 году GM Uzbekistan планирует поставлять на рынок порядка 43 000 - 46 000 экземпляров. На производство новых авто планируется выделить 270 000 000 долларов.Ранее производитель сообщил о намерении бренда начать продавать на российском авторынке седаны Ravon Gentra. Покупателям он будет предложен с 1,5-литровым «атмосферником» отдачей 107 л.с. и 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП. Цена Gentra начнется от 629 000 рублей. В стартовой комплектации автомобиль не получил подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и систему ABS, при этом его оснастили электроприводными стеклами, обогревом зеркал заднего вида и регулировкой сиденья водителя по высоте. Отметим, что не так давно на «СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство седана Ravon Nexia R3, который может появиться у российских дилеров марки уже летом.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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