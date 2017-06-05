5 июня 2017, 08:33

GM Uzbekistan ускорила доставку авто покупателям

Компания GM Uzbekistan установила новые сроки поставки клиентам приобретаемых моделей авто. Теперь они будут жестче и оформлены документально, за срыв поставок производителю грозит штраф.
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Если несколько лет назад о конкретном сроке поставки авто под заказ клиенту не говорили, то сейчас идет на уступки клиентам, также предоставляя новые возможности. Новый авто покупателям приходится ждать не более 2 месяцев, что считается коротким периодом.
 
Отныне сроки поставок автомобилей будут закреплены в контрактах, и за их срыв, а также другие нарушения будут применяться меры, установленные в дилерских соглашениях, вплоть до расторжения. Так, например, автомобиль, имеющийся в наличии у дилера, должен быть поставлен не меньше чем за 1 рабочий день. При этом отсчет ведется со дня поступления на банковский счет производителя предварительной оплаты в установленном размере либо полной стоимости автомобиля.
 
Если товара на складе нет, его, изготовляемого по промышленной сборке, поставят клиенту за 60 рабочих дней, а для моделей авто, производимых крупноузловой сборкой — 90 рабочих дней. Если клиент сам выбирает комплектацию своего авто из доступного набора опций, которая отличается от стандартного пакета предложений компании, то она обязуется поставить такую машину в течение 120 рабочих дней.
 
Изменения коснулись и видов оплаты за автомобиль физическими лицами. Клиентам разрешили платить по «пластику». Раньше такую услугу местные автосалоны своим клиентам не оказывали и продавали машины только за наличные деньги.
 
Отметим, что GM Uzbekistan с 1 июня этого года перешла на продажу своей продукции внутри страны только за национальную валюту — сум. При этом резко возросла стоимость автомобилей — примерно на 30 %.

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GM Uzbekistan ускорила доставку авто покупателям
Если несколько лет назад о конкретном сроке поставки авто под заказ клиенту не говорили, то сейчас идет на уступки клиентам, также предоставляя новые возможности. Новый авто покупателям приходится ждать не более 2 месяцев, что считается коротким периодом. Отныне сроки поставок автомобилей будут закреплены в контрактах, и за их срыв, а также другие нарушения будут применяться меры, установленные в дилерских соглашениях, вплоть до расторжения. Так, например, автомобиль, имеющийся в наличии у дилера, должен быть поставлен не меньше чем за 1 рабочий день. При этом отсчет ведется со дня поступления на банковский счет производителя предварительной оплаты в установленном размере либо полной стоимости автомобиля. Если товара на складе нет, его, изготовляемого по промышленной сборке, поставят клиенту за 60 рабочих дней, а для моделей авто, производимых крупноузловой сборкой — 90 рабочих дней. Если клиент сам выбирает комплектацию своего авто из доступного набора опций, которая отличается от стандартного пакета предложений компании, то она обязуется поставить такую машину в течение 120 рабочих дней. Изменения коснулись и видов оплаты за автомобиль физическими лицами. Клиентам разрешили платить по «пластику». Раньше такую услугу местные автосалоны своим клиентам не оказывали и продавали машины только за наличные деньги. Отметим, что GM Uzbekistan с 1 июня этого года перешла на продажу своей продукции внутри страны только за национальную валюту — сум. При этом резко возросла стоимость автомобилей — примерно на 30 %.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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