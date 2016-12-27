GM-Автоваз отправился на каникулы

А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
В уходящем году GM-Автоваз работал только 5 дней в неделю в одну смену вместо привычных двух. Но при этом интенсивность производства была увеличена вдвое. Добавим, как сообщалось ранее, на новогодние и рождественские каникулы отправляется петербургский завод Hyundai. Площадка не будет работать с 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно.
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