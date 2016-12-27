27 декабря 2016, 11:30

GM-Автоваз отправился на каникулы

Руководство концерна сообщает, что конвейер возобновит работу только 9 января. Все это время на заводе будут проводиться профилактические работы с оборудованием.
В уходящем году GM-Автоваз работал только 5 дней в неделю в одну смену вместо привычных двух. Но при этом интенсивность производства была увеличена вдвое.
 
Добавим, как сообщалось ранее, на новогодние и рождественские каникулы отправляется петербургский завод Hyundai. Площадка не будет работать с 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно.

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GM-Автоваз отправился на каникулы
В уходящем году GM-Автоваз работал только 5 дней в неделю в одну смену вместо привычных двух. Но при этом интенсивность производства была увеличена вдвое. Добавим, как сообщалось ранее, на новогодние и рождественские каникулы отправляется петербургский завод Hyundai. Площадка не будет работать с 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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