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2 мая 2017, 10:58

«GM-АвтоВАЗ» продлена программа утилизации

Совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» продлило работу программы обновления парка транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva.
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Особое предложение действует до 30 июня этого года как для физических, так и для юридических лиц. Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию, одновременно получив скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 году и не стоявшего на учете в органах ГИБДД до участия в программе.
 
Скидка по схеме trade-in составит 30 000 рублей, при использовании программы утилизации клиент получит выгоду в размере 40 000 рублей на приобретение нового внедорожника Niva любой комплектации.
Chevrolet Niva
Выпускается с 2003 г.
Новый от 570 000 до 698 000 Р
Объявлений: 805
Отзывов: 7
В настоящее время цена базовой модификации Niva составляет 585 900 рублей. Стоит напомнить, что в 2016 году стоимость отечественного внедорожника снижалась на 6 000 рублей. Это было вызвано пересмотром технического содержания автомобиля. Производитель принял решение не включать в оснащение трех комплектаций систему ABS, доступную только в вариации GL.
 
Добавим, что сейчас автоконцерн работает над Niva второго поколения. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года.
 
Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009 2009
Год выпуска, по2016 2016
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80 80
Объем двигателя1690 1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл14.1 14.1
Загородный цикл8.8 8.8
Смешанный цикл10.8 10.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Олег
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
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«GM-АвтоВАЗ» продлена программа утилизации
Особое предложение действует до 30 июня этого года как для физических, так и для юридических лиц. Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию, одновременно получив скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 году и не стоявшего на учете в органах ГИБДД до участия в программе. Скидка по схеме trade-in составит 30 000 рублей, при использовании программы утилизации клиент получит выгоду в размере 40 000 рублей на приобретение нового внедорожника Niva любой комплектации.{{model_205}}В настоящее время цена базовой модификации Niva составляет 585 900 рублей. Стоит напомнить, что в 2016 году стоимость отечественного внедорожника снижалась на 6 000 рублей. Это было вызвано пересмотром технического содержания автомобиля. Производитель принял решение не включать в оснащение трех комплектаций систему ABS, доступную только в вариации GL. Добавим, что сейчас автоконцерн работает над Niva второго поколения. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года. Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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