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2 мая 2017, 10:58
«GM-АвтоВАЗ» продлена программа утилизации
Совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» продлило работу программы обновления парка транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva.
Особое предложение действует до 30 июня этого года как для физических, так и для юридических лиц. Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию, одновременно получив скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 году и не стоявшего на учете в органах ГИБДД до участия в программе.
Скидка по схеме trade-in составит 30 000 рублей, при использовании программы утилизации клиент получит выгоду в размере 40 000 рублей на приобретение нового внедорожника Niva любой комплектации.
В настоящее время цена базовой модификации Niva составляет 585 900 рублей. Стоит напомнить, что в 2016 году стоимость отечественного внедорожника снижалась на 6 000 рублей. Это было вызвано пересмотром технического содержания автомобиля. Производитель принял решение не включать в оснащение трех комплектаций систему ABS, доступную только в вариации GL.
Добавим, что сейчас автоконцерн работает над Niva второго поколения. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года.
Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
|Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2009
|2009
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|80
|80
|Объем двигателя
|1690
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|14.1
|14.1
|Загородный цикл
|8.8
|8.8
|Смешанный цикл
|10.8
|10.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
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