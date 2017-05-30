30 мая 2017, 16:06
«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу
Компания «GM-АвтоВАЗ» сегодня, 30 мая, возобновила производство автомобиля Chevrolet Niva после двухнедельного перерыва. Конвейер не работал с 17 мая из-за проблем с поставщиком.
К приостановке производства привело то, что компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода прекратила поставлять запчасти. В целом, сейчас завод испытывает трудности с поставкой комплектующих от двух компаний, такая ситуация продолжается с августа 2016 года. Поэтому не исключено, что перебои с производством будут возникать снова.
В нынешнем году «GM-АвтоВАЗ» приостанавливал производство с 1 марта по 3 марта в соответствии с производственным графиком, отгрузки дилерам шли в обычном режиме. Также конвейер предприятия приостанавливался с 1 по 9 мая, на период майских каникул.
Напомним, что Chevrolet Niva выпускается компанией «GM-АвтоВАЗ», которая является совместным предприятием General Motors и российского «АвтоВАЗа». Авто производится с 2002 года, степень локализации составляет около 90%. Новую генерацию «Нивы» обещают в ближайшие месяцы.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|80
|Объем двигателя
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.1
|Загородный цикл
|8.8
|Смешанный цикл
|10.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
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