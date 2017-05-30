30 мая 2017, 16:06

«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу

Компания «GM-АвтоВАЗ» сегодня, 30 мая, возобновила производство автомобиля Chevrolet Niva после двухнедельного перерыва. Конвейер не работал с 17 мая из-за проблем с поставщиком.
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К приостановке производства привело то, что компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода прекратила поставлять запчасти. В целом, сейчас завод испытывает трудности с поставкой комплектующих от двух компаний, такая ситуация продолжается с августа 2016 года. Поэтому не исключено, что перебои с производством будут возникать снова.
 
В нынешнем году «GM-АвтоВАЗ» приостанавливал производство с 1 марта по 3 марта в соответствии с производственным графиком, отгрузки дилерам шли в обычном режиме. Также конвейер предприятия приостанавливался с 1 по 9 мая, на период майских каникул.
 
Напомним, что Chevrolet Niva выпускается компанией «GM-АвтоВАЗ», которая является совместным предприятием General Motors и российского «АвтоВАЗа». Авто производится с 2002 года, степень локализации составляет около 90%. Новую генерацию «Нивы» обещают в ближайшие месяцы.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Олег
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу
К приостановке производства привело то, что компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода прекратила поставлять запчасти. В целом, сейчас завод испытывает трудности с поставкой комплектующих от двух компаний, такая ситуация продолжается с августа 2016 года. Поэтому не исключено, что перебои с производством будут возникать снова. В нынешнем году «GM-АвтоВАЗ» приостанавливал производство с 1 марта по 3 марта в соответствии с производственным графиком, отгрузки дилерам шли в обычном режиме. Также конвейер предприятия приостанавливался с 1 по 9 мая, на период майских каникул. Напомним, что Chevrolet Niva выпускается компанией «GM-АвтоВАЗ», которая является совместным предприятием General Motors и российского «АвтоВАЗа». Авто производится с 2002 года, степень локализации составляет около 90%. Новую генерацию «Нивы» обещают в ближайшие месяцы.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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