Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Самым тяжелым временем для автогигантов и трейдеров стала I половина ушедшего года. Продажи из месяца в месяц демонстрировали рекордное падение. Все изменилось осенью, когда в ноябре внезапно рынок выправился, и показатели реализации выросли на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это дало основание полагать, что високосный год стал финальным штрихом в негативной картине. Теперь остается надеяться, что покупательская способность россиян станет выше и, как следствие, приведет к росту авторынка.
Для поддержания потребительского спроса из госказны намерены выделить 55 млрд рублей. Из них 17,5 млрд рублей пойдет на развитие госпрограммы обновления автопарка, которую ранее вообще хотели прикрыть. В Ассоциации Российских автодилеров (РОАД) отстояли программу, поскольку каждый второй автомобиль по итогам прошлого года продавался именно благодаря утилизации и трейд-ин.
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Обновление автопарка, лизинг для физических лиц и льготное автокредитование - эти программы хорошо себя зарекомендовали и в 2015-м, и в 2016 году. Отказываться от них нельзя, в противном случае мы все окажемся в непростом положении. Многие итак работают на пределе сил, при этом не видно кардинальных изменений в экономике, которые бы предвещали рост автомобильной отрасли
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Владимир Моженков, президент Ассоциации «Российские автодилеры»
Как ожидается, нынешних 17,5 млрд рублей должно хватить для реализации 250 тыс. машин. Еще 17,4 млрд рублей будет выделено в рамках адресных программ «Первый автомобиль», «Российский фермер» и др., а также для обновления автопарка городского общественного транспорта. Помимо этого, власти предусмотрят социальные льготы для многодетных семей. Это, по замыслу, должно увеличить продажи автомобилей бюджетного сегмента.
Еще 6,5 млрд рублей пойдет на доработку машин отечественного производства под европейские стандарты безопасности и экологичности. Эта программа необходима для развития экспорта. Ожидается, что по итогам года за пределы страны уедут 110 тыс. легковушек. Наконец, для производителей недорогих грузовиков также предусмотрят преференции, дабы не притеснять развитие малого и среднего бизнеса.
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Во II полугодии 2017 года, в том числе благодаря успешной реализации мер господдержки, авторынок в России должен начать постепенно восстанавливаться. Ожидается, что по итогам полного года дилерами будет продано около 1,8 млн автомобилей. Это произойдет из-за увеличения цены на нефть (до 56 долларов за баррель) и стабилизации курса национальной валюты. Помимо этого, ввиду улучшения экономической ситуации в стране доходы населения могут продемонстрировать небольшой рост, что окажет существенное влияние на спрос на новые авто
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Григол Турманидзе, генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр»
Весомую роль сыграет в этом отношении стоимость автомобилей. По итогам прошлого года, по разным оценкам экспертов, подорожание легковушек отечественных и зарубежных брендов составило 10-25%. С начала 2015 года стоимость новых авто в среднем увеличилась на 25-30%. Основной причиной послужило падение курса рубля. Что касается нынешнего года, то прогноз цен – оптимистичный. Из-за спроса на «черное золото» колебание европейской и американской валют ожидается всего на уровне 5-7% от нынешних показателей.
И, все же, первая декада января 2017 года, как говорят дилеры, характеризовалась полным штилем. Это, во многом, объясняется новогодними каникулами, однако все равно заставляет игроков рынка нервничать. Примечательно, что даже автомобили с пробегом пока продаются слабо. В таких условиях производителям и автосалонам придется своими силами заманивать клиентов.
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Пока не ясно, чего ожидают люди, и ситуацию трудно спрогнозировать. Два последних года были крайне непредсказуемыми и не укладывались в какие-либо привычные рамки. Для себя мы сделали вывод, что необходимы новые, свежие и нестандартные пути поиска клиентов. Мир изменился, и вряд ли когда-нибудь мы будем, как прежде, сидеть на своих рабочих местах и ожидать клиентов с деньгами в карманах. Наступила новая эра, и нам самим нужно идти к клиентам в их среду обитания - реальную или виртуальную
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Кирилл Афанасьев, исполнительный директор дилерского центра «Мерседес-Бенц» Wagner
Сегодня производители самостоятельно разрабатывают выгодные для покупателей условия сделки. Речь идет, прежде всего, о кредитных программах и программах для повторных покупок через трейд-ин. Но пока это существенно не стимулирует продажи. По-прежнему рынок находится под давлением снижающейся российской экономики. Возобновившаяся программа льготного автокредитования пока не приносит должных плодов, поскольку требования к заемщикам весьма высокие, а размер предоставляемого кредита недостаточен, учитывая постоянное подорожание машин.
Важно отметить, что дилеры предлагали вернуть программу господдержки в несколько ином виде, чем она существовала раньше. Размер компенсации, согласно инициативе, следовало бы сократить с 2/3 до 1/2 ставки рефинансирования, но при этом поднять максимальную цену попадающих под программу автомобилей. Сокращение субсидий потребовало бы выделения меньшего объема бюджетных денег. Покупатель же в условиях падающего рынка ждет от дилеров больших скидок и выгодных условий, которые не всегда возможно воплотить в жизнь.
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Очевидно, что в 2016 году рынок достиг своего минимума, со II половины года наблюдается положительная динамика. Мы ожидаем, что в 2017-м рынок стабилизируется и начнет показывать рост. Для этого важно сохранение господдержки в виде программ трейд-ин, утилизации, субсидирования процентной ставки по кредиту. Безусловным рычагом поддержки авторынка могло бы стать внесение изменений в закон о федеральном материнском капитале - в части его реализации на покупку нового автомобиля
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Александр Ефимов, зам. генерального директора по продажам АО «Питер-Лада»
Сейчас дополнительные драйверы роста отечественному авторынку необходимы как никогда ранее. Отрасль слабо, но все-таки показала просвет в длительном падении. Другое дело, что теперь лояльные условия придется формировать не только с помощью госсубсидий, но и своими силами. Автопроизводителям нужно тесно работать с банками, а дилерам подкреплять сделку бонусами.
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