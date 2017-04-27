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27 апреля 2017, 15:31

Год с Renault Kaptur: подведём итоги

Ровно год назад с конвейера завода Renault в Москве сошел первый серийный кроссовер Kaptur. С момента старта продаж в середине июня 2016 года было продано более 20 тыс. этих автомобилей.
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Renault Россия провела большую работу по повышению уровня локализации своей новинки. Важную роль в создании кроссовера сыграли российские инженеры, которые принимали непосредственное участие во всех этапах проекта – от разработки прототипа до постановки на конвейер.

Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
2 л, 143 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 10.5 с, 185 км/ч
4333 x 1813 x 1613 мм
полный
АИ-95, 8.0 л на 100 км
1 099 990 руб
Все характеристики

Визитной карточкой Kaptur является широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей, которые по достоинству оценили более 75% покупателей. Согласно статистике, более половины поклонников модели предпочитают автоматические трансмиссии, в особенности бесступенчатую CVT X-Tronic, которая предлагается в максимальной комплектации Style.

На сегодняшний день Kaptur можно приобрести, в том числе, в онлайн-шоуруме. Также французский автопроизводитель наладил поставки нового кроссовера в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизстан.

Купить авто Рено Каптур, Captur

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Год с Renault Kaptur: подведём итоги
Renault Россия провела большую работу по повышению уровня локализации своей новинки. Важную роль в создании кроссовера сыграли российские инженеры, которые принимали непосредственное участие во всех этапах проекта – от разработки прототипа до постановки на конвейер.{{params_55556}}Визитной карточкой Kaptur является широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей, которые по достоинству оценили более 75% покупателей. Согласно статистике, более половины поклонников модели предпочитают автоматические трансмиссии, в особенности бесступенчатую CVT X-Tronic, которая предлагается в максимальной комплектации Style. На сегодняшний день Kaptur можно приобрести, в том числе, в онлайн-шоуруме. Также французский автопроизводитель наладил поставки нового кроссовера в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизстан.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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