Год с Renault Kaptur: подведём итоги
Renault Россия провела большую работу по повышению уровня локализации своей новинки. Важную роль в создании кроссовера сыграли российские инженеры, которые принимали непосредственное участие во всех этапах проекта – от разработки прототипа до постановки на конвейер.
|Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
|2 л, 143 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 10.5 с, 185 км/ч
|4333 x 1813 x 1613 мм
|полный
|АИ-95, 8.0 л на 100 км
|1 099 990 руб
|Все характеристики
Визитной карточкой Kaptur является широкая палитра цветов в сочетании с контрастной крышей, которые по достоинству оценили более 75% покупателей. Согласно статистике, более половины поклонников модели предпочитают автоматические трансмиссии, в особенности бесступенчатую CVT X-Tronic, которая предлагается в максимальной комплектации Style.
На сегодняшний день Kaptur можно приобрести, в том числе, в онлайн-шоуруме. Также французский автопроизводитель наладил поставки нового кроссовера в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизстан.
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