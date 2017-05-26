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26 мая 2017, 11:02

Гоночное купе BMW M4 представлено

Уже завтра, 27 мая, в суточном марафоне «24 часа Нюрбургринга» примет участие гоночная модификация купе BMW M4. Компания рассказала подробности об автомобиле, подготовленном в соответствии с требованиями гоночной категории GT4.
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  Гоночное купе BMW M4 представлено BMW M4, BMW Гоночное купе BMW M4 представлено BMW M4, BMW Гоночное купе BMW M4 представлено
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фото
  

BMW M4
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
Объявлений: 2
Под капотом боевой машины находится 3-литровый 6-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 431 л. с. В паре с ним выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с гоночными настройками. Динамические характеристики спорт-купе пока не разглашаются.

Внешне BMW M4 GT4 отличается аэродинамическим обвесом кузова с настраиваемым задним антикрылом. Двери и капот купе выполнены из композитных материалов. Помимо этого, разработчики установили на модель облегченную гоночную выпускную систему, модернизированную подвеску с регулируемыми пружинами и амортизаторами Ohlins, а также спортивные стабилизаторы и тормозные механизмы с 390- и 350-миллиметровыми дисками спереди и сзади.

Как говорят в BMW, подготовка гоночного купе заняла чуть больше года. Тем не менее, разработчики провели серию дорожных испытаний, в рамках которой автомобиль проехал в общей сложности более 20 тыс. км.

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Комментарии
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Noname
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BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Гоночное купе BMW M4 представлено
{{model_3346}} Под капотом боевой машины находится 3-литровый 6-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 431 л. с. В паре с ним выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с гоночными настройками. Динамические характеристики спорт-купе пока не разглашаются.Внешне BMW M4 GT4 отличается аэродинамическим обвесом кузова с настраиваемым задним антикрылом. Двери и капот купе выполнены из композитных материалов. Помимо этого, разработчики установили на модель облегченную гоночную выпускную систему, модернизированную подвеску с регулируемыми пружинами и амортизаторами Ohlins, а также спортивные стабилизаторы и тормозные механизмы с 390- и 350-миллиметровыми дисками спереди и сзади.Как говорят в BMW, подготовка гоночного купе заняла чуть больше года. Тем не менее, разработчики провели серию дорожных испытаний, в рамках которой автомобиль проехал в общей сложности более 20 тыс. км.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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