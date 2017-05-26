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26 мая 2017, 11:02
Гоночное купе BMW M4 представлено
Уже завтра, 27 мая, в суточном марафоне «24 часа Нюрбургринга» примет участие гоночная модификация купе BMW M4. Компания рассказала подробности об автомобиле, подготовленном в соответствии с требованиями гоночной категории GT4.
Внешне BMW M4 GT4 отличается аэродинамическим обвесом кузова с настраиваемым задним антикрылом. Двери и капот купе выполнены из композитных материалов. Помимо этого, разработчики установили на модель облегченную гоночную выпускную систему, модернизированную подвеску с регулируемыми пружинами и амортизаторами Ohlins, а также спортивные стабилизаторы и тормозные механизмы с 390- и 350-миллиметровыми дисками спереди и сзади.
Как говорят в BMW, подготовка гоночного купе заняла чуть больше года. Тем не менее, разработчики провели серию дорожных испытаний, в рамках которой автомобиль проехал в общей сложности более 20 тыс. км.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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