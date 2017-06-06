Гоночный BMW M4 GT4 «обули» в Hankook Ventus Race
Более того, BMW M4 GT4 прошел свое первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад».
За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupé и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона. Уже скоро «гонщик», оснащенный специальным передним сплиттером, регулируемым задним спойлером, системой выпуска с повышенной эффективностью и гоночными шинами Hankook Ventus Race размером 300/660 R18 будет поставляться по всему миру.
Директор BMW Motorsport Йенс Марквардт: «Мы ожидаем успешного выступления на гонках тех команд, которые приобретут автомобиль в 2018 году. При этом рассчитываем на опыт разработчиков Hankook. При создании BMW M4 GT4 основное внимание уделялось характеристике пробега, экономичности и удобству техобслуживания».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное