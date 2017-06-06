6 июня 2017, 13:33

Гоночный BMW M4 GT4 «обули» в Hankook Ventus Race

Корейский шинный производитель Hankook приступил к поставкам резины для нового BMW M4 GT4. Автомобиль, «обутый» в Hankook Ventus Race, уже доступен для приобретения гоночными командами по всему миру.
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Гоночный BMW M4 GT4 «обули» в Hankook Ventus Race BMW M4

Более того, BMW M4 GT4 прошел свое первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад».

За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupé и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона. Уже скоро «гонщик», оснащенный специальным передним сплиттером, регулируемым задним спойлером, системой выпуска с повышенной эффективностью и гоночными шинами Hankook Ventus Race размером 300/660 R18 будет поставляться по всему миру.

Директор BMW Motorsport Йенс Марквардт: «Мы ожидаем успешного выступления на гонках тех команд, которые приобретут автомобиль в 2018 году. При этом рассчитываем на опыт разработчиков Hankook. При создании BMW M4 GT4 основное внимание уделялось характеристике пробега, экономичности и удобству техобслуживания».


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Гоночный BMW M4 GT4 «обули» в Hankook Ventus Race
Более того, BMW M4 GT4 прошел свое первое «боевое крещение» на 45-й гонке «ADAC Zurich 24 часа Нюрбургринг», где одержал победу в своем классе на легендарной классической длинной трассе «Зеленый ад». За основу M4 GT4 была взята модель M4 Coupé и ее знаменитый рядный 6-цилиндровый 3-литровый двигатель с 2 турбокомпрессорами мощностью 431 л.с. Автомобиль был дополнительно облегчен за счет капота и дверей, выполненных из карбона. Уже скоро «гонщик», оснащенный специальным передним сплиттером, регулируемым задним спойлером, системой выпуска с повышенной эффективностью и гоночными шинами Hankook Ventus Race размером 300/660 R18 будет поставляться по всему миру. Директор BMW Motorsport Йенс Марквардт: «Мы ожидаем успешного выступления на гонках тех команд, которые приобретут автомобиль в 2018 году. При этом рассчитываем на опыт разработчиков Hankook. При создании BMW M4 GT4 основное внимание уделялось характеристике пробега, экономичности и удобству техобслуживания».
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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