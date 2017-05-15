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15 мая 2017, 18:01
Goodyear анонсировала открытие новой испытательной лаборатории
Компания Goodyear открывает новую тестовую лабораторию для испытаний шин в своем люксембургском Центре. Новая лаборатория оснащена оборудованием для проведения 3 ключевых типов испытаний.
Здесь будут проводиться измерения, дающие возможность отслеживать улучшения производительности шин. Это позволит приводить характеристики всех новых моделей в соответствие с современным уровнем эффективности.
У компании появилась возможность проводить испытания на соответствие шин различным глобальным и международным техническим регламентам, в том числе в целях омологации, а также отслеживать эффективность различных моделей и контролировать качество производства.
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