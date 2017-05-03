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3 мая 2017, 15:58
Госдума поддержала скидку на ОСАГО для некоторых групп водителей
Депутаты Госдумы поддержали идею предоставления скидки на покупку полисов ОСАГО для «аккуратных водителей», то есть не замеченных в нарушениях ПДД и дорожных инцидентах.
Точку зрения парламентариев высказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Я к этому положительно отношусь. Да, действительно, у нас ОСАГО привязано к автомобилю. Тот, кто добросовестно ездит, должен платить меньше по мировой практике, — отметил депутат. — А те, кто безобразно ездит, постоянно нарушает ПДД, в аварии попадает, такие злостные нарушители должны платить сполна».
Напомним, что ранее Минфин России предложил давать скидку на ОСАГО водителям, которые не нарушают ПДД. Соответствующий законопроект пока лишь анонсирован, но не внесен.
По словам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, если человек вообще не подвергался штрафам за нарушение ПДД, он может помимо скидки по «бонусу-малусу» получать дополнительную скидку от страховщика. Это станет хорошим стимулом для водителей не нарушать правила.
Правда, чтобы инициативу одобрили, в законодательство придется внести некоторые изменения. В частности, основные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, должны быть привязаны не к автомобилю, как сейчас, а к водителю.
В то же время Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой, напротив, увеличить тарифы ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.
Отметим, что обсуждение возможности предоставления скидки на покупку полисов происходит уже после вступления в силу закона о «натуральном ОСАГО».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
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