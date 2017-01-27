Госдума придумала, как мотивировать россиян на покупку электрокаров
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Уже в ближайшее время в стране могут создать единый реестр электрокаров. По мнению первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслава Лысакова, эта мера поможет владельцам получать льготы.
В частности, речь идет о штрафах за неоплаченную парковку. По словам Вячеслава Лысакова, правительству необходимо повышать мотивацию россиян покупать электрокары. Предполагается, что федеральный реестр электрических автомобилей станет временной мерой, пока количество таких машин не будет велико.
Сейчас владельцам электрокаров часто выписывают штрафы, и их можно обжаловать в режиме онлайн, сообщил Вячеслав Лысаков.Он также добавил, что благодаря реестру «зелёных» машин льготами смогут пользоваться не только москвичи, но и гости столицы, приехавшие на электрокарах.
В то же время председатель областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что создание реестра усложнит жизнь владельцев электрокаров. По его мнению, достаточно клеить на авто специальный знак, как на машины инвалидов.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
Госдума придумала, как мотивировать россиян на покупку электрокаров
В частности, речь идет о штрафах за неоплаченную парковку. По словам Вячеслава Лысакова, правительству необходимо повышать мотивацию россиян покупать электрокары. Предполагается, что федеральный реестр электрических автомобилей станет временной мерой, пока количество таких машин не будет велико. Сейчас владельцам электрокаров часто выписывают штрафы, и их можно обжаловать в режиме онлайн, сообщил Вячеслав Лысаков. Он также добавил, что благодаря реестру «зелёных» машин льготами смогут пользоваться не только москвичи, но и гости столицы, приехавшие на электрокарах. В то же время председатель областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что создание реестра усложнит жизнь владельцев электрокаров. По его мнению, достаточно клеить на авто специальный знак, как на машины инвалидов.
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