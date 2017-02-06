Господдержку российскому авторынку обещают во II полугодии
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Еще больше россиян смогут приобрести автомобиль благодаря программам Министерства промышленности и торговли «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».
С 1 января 2017 года продолжают действовать программы утилизации и trade-in, субсидирование лизинга, стимулирование спроса на электротранспорт и газомоторную технику, льготное автокредитование, а также госзакупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.
Также представители Минпромторга добавили, что приобрести автомобиль обычным гражданам с помощью программ проще, нежели при их отсутствии.
Добавим, что ранее стали известны условия некоторых программ. Например, акция «Первый автомобиль» позволяет обзавестись транспортным средством всем желающим, вне зависимости от возраста – главное, чтобы у покупателя до участия в программе не было ни одного автомобиля.
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Господдержку российскому авторынку обещают во II полугодии
С 1 января 2017 года продолжают действовать программы утилизации и trade-in, субсидирование лизинга, стимулирование спроса на электротранспорт и газомоторную технику, льготное автокредитование, а также госзакупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Также представители Минпромторга добавили, что приобрести автомобиль обычным гражданам с помощью программ проще, нежели при их отсутствии. Добавим, что ранее стали известны условия некоторых программ. Например, акция «Первый автомобиль» позволяет обзавестись транспортным средством всем желающим, вне зависимости от возраста – главное, чтобы у покупателя до участия в программе не было ни одного автомобиля.
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