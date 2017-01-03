Госпрограмма обновления автопарка для Renault актуальна и в 2017-м
Вконтакте
Facebook
В наступившем году «Renault Россия» намерена продолжить участие в госпрограмме обновления автопарка, при этом ее условия распространяются на все модели Renault российского производства.
Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. По-прежнему буду доступны кредитные программы Renault Credit, а также фирменные программы страхования.
Благодаря мерам господдержки автопрома, на протяжении всего 2016 года «Renault Россия» демонстрировала рост продаж. По итогам 11 месяцев 2016 года, рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 п.п. превышает показатель за аналогичный период 2015 года.
Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных автомобилей.
| у меня было такое, сутки простоял на трассе на раскоряку. решил вскрывать крышку на коробке и выключать в ручную и когда открутил первый болт он улетел. оказалось тупо засорился сапун и лишний воздух не давал выкл. 5ю передачуКому: Денис
Госпрограмма обновления автопарка для Renault актуальна и в 2017-м
Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. По-прежнему буду доступны кредитные программы Renault Credit, а также фирменные программы страхования. Благодаря мерам господдержки автопрома, на протяжении всего 2016 года «Renault Россия» демонстрировала рост продаж. По итогам 11 месяцев 2016 года, рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 п.п. превышает показатель за аналогичный период 2015 года. Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных автомобилей.
В избранное