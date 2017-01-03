3 января 2017, 10:48

Госпрограмма обновления автопарка для Renault актуальна и в 2017-м

В наступившем году «Renault Россия» намерена продолжить участие в госпрограмме обновления автопарка, при этом ее условия распространяются на все модели Renault российского производства.
Госпрограмма обновления автопарка для Renault актуальна и в 2017-м
Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. По-прежнему буду доступны кредитные программы Renault Credit, а также фирменные программы страхования.
 
Благодаря мерам господдержки автопрома, на протяжении всего 2016 года «Renault Россия» демонстрировала рост продаж. По итогам 11 месяцев 2016 года, рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 п.п. превышает показатель за аналогичный период 2015 года.
 
Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных автомобилей. 

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Госпрограмма обновления автопарка для Renault актуальна и в 2017-м
Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. По-прежнему буду доступны кредитные программы Renault Credit, а также фирменные программы страхования. Благодаря мерам господдержки автопрома, на протяжении всего 2016 года «Renault Россия» демонстрировала рост продаж. По итогам 11 месяцев 2016 года, рыночная доля достигла рекордной цифры в 8,1%, что на 0,6 п.п. превышает показатель за аналогичный период 2015 года.  Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 самых востребованных автомобилей. 
2017-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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