«Государева дорога» стала музеем в Завидово
|
«
Музей посвящён истории создания дороги от Москвы до Санкт-Петербурга, а также самого населённого пункта. «Подобные музеи являются точками притяжения для туристов. Нужно простимулировать муниципалитеты создать достойные условия для их посещения. Это важно с точки зрения привлечения инвестиций, развития территорий
»
Игорь Руденя, губернатор Тверской области
Главная дорога из Москвы на северо-запад страны издавна проходила через Завидово. В начале XVIII века началось проектирование дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург по прямой, тогда же построили и деревянный Завидовский путевой дворец для отдыха высоких особ.
Такие факты отражены в экспонатах музея «Государева дорога». Разделы экспозиции рассказывают о быте путешественников и паломников XVII-XIX веков, предметах обихода тех лет, работе почтовых станций, традиционных промыслах и производствах, современной истории трассы, которая началась с развитием автомобильного транспорта.
Это четвёртый музей, открытый на территории храмового комплекса в Завидово. Уже действуют музей «Ямщицкая изба», посвящённый гужевому транспорту, музей народных промыслов России и краеведческий музей. В состав комплекса входят объекты историко-культурного наследия Тверской области — Церковь Успения Пресвятой Богородицы (начало XVII века), Троицкий храм (конец XVIII века), а также колокольня, возведенная в 2003 году на месте разрушенной в 1927-м.
История вопроса
Издавна главная дорога из Москвы шла на Новгород и проходила через село Завидово и Завидовский ям. Ямом называлось поселение, где жили ямщики. На ямском дворе путешественники отдыхали и меняли лошадей. Путешествовать на ямском транспорте могли только княжеские, а позднее царские гонцы и иностранные послы.
В XVI веке село Завидово было четвертой почтовой станцией на этой дороге и входило в состав земель, принадлежавших Ивану Грозному. В XVI-XVII веках Большая Московская дорога представляла собой сложную водно-сухопутную систему с ямскими станциями и инженерными сооружениями: бревенчатыми мостовыми, плотами для переправ через реки, барками для передвижения по рекам и озер.
При Петре I (1706 год) началось проектирование новой, перспективной дороги. Она должна была соединить Москву и Петербург по прямой. Весь путь составлял 728 верст (778 км). Императрица Екатерина II (см. ниже) отказалась от грандиозного замысла Петра I из-за дороговизны проекта, сложности трассы и трудности заселения новых необжитых территорий.
Путевые дворцы для остановки императора и его свиты вдоль всей «государевой дороги» начали строить еще в начале XVIII века. На пути Москва - Петербург насчитывалось 10 путевых дворцов, в том числе в Завидово.
В XVIII веке Завидовский путевой дворец, или «Государевы светлицы» с жилыми хоромами, изразцовыми печами, поварнями, хлебенными, погребами, ледниками, конюшнями и другими строениями, скорее всего, находился на южной окраине села, на западной стороне «Государевой дороги».
В конце XVIII века в Твери появился каменный императорский дворец. К началу XIX столетия на «Государевой дороге» насчитывалось 11 каменных путевых дворцов. Большинство из Путевых дворцов сохранились до наших дней.
Справка
Храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы стоит в центре древнего села Завидово, несколько восточнее автотрассы Москва (112 км) — Санкт-Петербург (522км).
Цитата
Е. Карнович, роман «Самозваные дети»: «Задолго еще до выезда государыни из СПб сенат особым указом давал знать во все места, лежащие по большой московской дороге, о предстоящем по ней проезде или «шествии» Ее величества. Вследствие этого начиналось деятельное исправление дороги; летом на ней ровняли земляные, а зимою снежные ухабы и выбоины.
Десятки тысяч народа сгоняло разное начальство для такой работы по всей дороге, которая особенно в зимнее время, после поправки, представляла беспрепятственную гладь. По исправленной дороге в течение месяца, и иногда даже и более, в ожидании проезда государыни, не пускали никого, и проезжие должны были колесить по ужасным проселкам».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное