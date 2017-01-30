30 января 2017, 19:47

Готова ли петербургская УДС к грядущим футбольным турнирам

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке города к Кубку Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. О работе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры по данному направлению доложил первый зам. председателя Комитета Вадим Власов.
Готова ли петербургская УДС к грядущим футбольным турнирам

В настоящее время в рамках подготовки к приёму гостей футбольных соревнований под эгидой FIFA в городе на Неве ведётся строительство 8 объектов транспортной инфраструктуры. К Кубку конфедераций строительно-монтажные работы будут завершены на 3 объектах (наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД, мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул., развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта).

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К Чемпионату мира по футболу работы будут закончены ещё на 5 объектах (наб. Макарова этап 2.1 и 2.2, мост через  Малую Неву в районе о. Серный, Тучков мост, участок Невско-Василеостровской линии метрополитена от ст. «Приморская» до ст. «Улица Савушкина», включая ст. «Новокрестовская»).

В декабре 2016 года было открыто движение по съезду с Центрального участка ЗСД на Васильевский остров (срок завершения работ по контракту – III квартал 2017-го). В грядущем мае планируется пустить движение по транспортной развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. До конца года планируется завершить основные роботы по реконструкции Тучкова моста.

Вадим Власов напомнил, что в декабре 2016-го состоялось соединение пролётных строений моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы. Уже в апреле переправа будет готова к проведению тестовых мероприятий.

Фото: Владимир Кузнецов, КРТИ

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Готова ли петербургская УДС к грядущим футбольным турнирам
В настоящее время в рамках подготовки к приёму гостей футбольных соревнований под эгидой FIFA в городе на Неве ведётся строительство 8 объектов транспортной инфраструктуры. К Кубку конфедераций строительно-монтажные работы будут завершены на 3 объектах (наб. Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД, мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул., развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта). {{material_117128}}  К Чемпионату мира по футболу работы будут закончены ещё на 5 объектах (наб. Макарова этап 2.1 и 2.2, мост через  Малую Неву в районе о. Серный, Тучков мост, участок Невско-Василеостровской линии метрополитена от ст. «Приморская» до ст. «Улица Савушкина», включая ст. «Новокрестовская»). В декабре 2016 года было открыто движение по съезду с Центрального участка ЗСД на Васильевский остров (срок завершения работ по контракту – III квартал 2017-го). В грядущем мае планируется пустить движение по транспортной развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. До конца года планируется завершить основные роботы по реконструкции Тучкова моста. Вадим Власов напомнил, что в декабре 2016-го состоялось соединение пролётных строений моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы. Уже в апреле переправа будет готова к проведению тестовых мероприятий.
2017-01-30
Автор: Фото: Владимир Кузнецов, КРТИ
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