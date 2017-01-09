9 января 2017, 17:01

Говорят, что на федеральных трассах в праздники было не так много ДТП

За первую неделю наступившего года на федеральных автодорогах страны снизилось количество ДТП с пострадавшими, по сравнению с периодом новогодних праздников 2016 года. По информации Росавтодора, показатель уровня безопасности удалось повысить на 5%. С 1 по 8 января 2017-го на федеральных трассах РФ произошло 302 ДТП с пострадавшими.
Говорят, что на федеральных трассах в праздники было не так много ДТП
По итогам анализа причин ДТП дорожные условия не были отмечены как сопутствующий фактор, - отмечают в пресс-службе ведомства. Также, говорят там, не выявлены недочеты в работе дорожных служб на участках, где произошли аварии. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным дорогам с 1 по 8 января в регионах, где были отмечены наиболее неблагоприятные погодные условия, было задействовано более 7 тыс. снегоуборочных и дорожных машин.
 
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«Спецтехника в круглосуточном режиме обеспечивала ликвидацию последствий снегопадов и устранение гололедных явлений на проезжей части. На опасных подъемах и спусках дорог в непогоду было организовано дежурство тягачей, которые оказывали помощь буксующим автомобилям», - цитируем сообщение Росавтодора.
 
Всего в зимний сезон 2016-2017 г.г. Росавтодор мобилизовал порядка 10 тыс. ед. снегоуборочной и дорожной техники. Для контроля за состоянием проезда и метеорологической обстановки на федеральных дорогах задействовано 960 мобильных метеостанций и 1300 постов видеонаблюдения.
 
Данные комплексы позволяют оценивать состояние дорожного покрытия, окружающей среды, условия проезда в режиме реального времени, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2-4 часа и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс.
 
Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется работа диспетчерских служб, а также межведомственное взаимодействие дорожников с представителями ГИБДД и МЧС.

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Говорят, что на федеральных трассах в праздники было не так много ДТП
По итогам анализа причин ДТП дорожные условия не были отмечены как сопутствующий фактор, - отмечают в пресс-службе ведомства. Также, говорят там, не выявлены недочеты в работе дорожных служб на участках, где произошли аварии. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным дорогам с 1 по 8 января в регионах, где были отмечены наиболее неблагоприятные погодные условия, было задействовано более 7 тыс. снегоуборочных и дорожных машин. {{material_117520}}  «Спецтехника в круглосуточном режиме обеспечивала ликвидацию последствий снегопадов и устранение гололедных явлений на проезжей части. На опасных подъемах и спусках дорог в непогоду было организовано дежурство тягачей, которые оказывали помощь буксующим автомобилям», - цитируем сообщение Росавтодора. Всего в зимний сезон 2016-2017 г.г. Росавтодор мобилизовал порядка 10 тыс. ед. снегоуборочной и дорожной техники. Для контроля за состоянием проезда и метеорологической обстановки на федеральных дорогах задействовано 960 мобильных метеостанций и 1300 постов видеонаблюдения.  Данные комплексы позволяют оценивать состояние дорожного покрытия, окружающей среды, условия проезда в режиме реального времени, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2-4 часа и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс. Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется работа диспетчерских служб, а также межведомственное взаимодействие дорожников с представителями ГИБДД и МЧС.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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