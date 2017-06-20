20 июня 2017, 08:32

График разводки мостов отныне «как на ладони»

Актуальную информацию о графике разводки петербургских мостов и оптимально планировать свой маршрут отныне можно в реальном времени. СПб ГБУ «Мостотрест» запустило на своём официальном сайте специальный онлайн-сервис информирования.
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Здесь можно видеть, сколько времени осталось до разводки и наведения моста, будет ли вторая разводка моста за ночь, и что с ним происходит в данный момент: разведён или наведён мост, в процессе разводки или наведения.

Александр Бурносов, директор СПб ГБУ «Мостотрест»: «Нередко петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило, по факту прохождения последнего судна. При этом раньше жители и гости города не имели возможности узнать об этом и ориентировались на график. Теперь же смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию про каждый разводной мост и планировать свои ночные маршруты».

Отмечается, что онлайн-сервис не меньше будет полезен работникам «скорой помощи», МЧС, пожарной службы. Доступная информация позволит быстро построить кратчайший маршрут к источнику вызова.

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График разводки мостов отныне «как на ладони»
Здесь можно видеть, сколько времени осталось до разводки и наведения моста, будет ли вторая разводка моста за ночь, и что с ним происходит в данный момент: разведён или наведён мост, в процессе разводки или наведения.Александр Бурносов, директор СПб ГБУ «Мостотрест»: «Нередко петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило, по факту прохождения последнего судна. При этом раньше жители и гости города не имели возможности узнать об этом и ориентировались на график. Теперь же смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию про каждый разводной мост и планировать свои ночные маршруты».Отмечается, что онлайн-сервис не меньше будет полезен работникам «скорой помощи», МЧС, пожарной службы. Доступная информация позволит быстро построить кратчайший маршрут к источнику вызова.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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