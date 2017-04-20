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20 апреля 2017, 11:53
Great Wall начнет производство Haval H6 в Тульской области
На расположенном в Тульской области китайском предприятии Great Wall к концу 2019 года, как сообщено на Шанхайском автосалоне, стартует производство автомобилей Haval H6.
Сейчас российская сторона завершает создание железной дороги и автомагистрали, которые помогут отгружать продукцию и доставлять ее до дилеров. Со временем 60 % производственных мощностей компании Great Wall будет находиться на территории России. В конкретных объемах это 100 000 - 150 0000 автомобилей в год.
«Мы синхронизовали все позиции по той дорожной карте, которая была представлена. Наши коллеги просят ускориться по инфраструктуре строительства железной дороги и автомобильной трассы, которая будет способствовать развитию предприятия», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, посетивший открытие 17-й Международной выставки автомобильной индустрии в Шанхае. Его цитирует ТАСС.
Аналитики предрекают, что модель должна быть востребована не только на российском рынке, но и за рубежом, куда компания собирается наладить поставки.
Добавим также, что согласно озвученной ранее информации, Great Wall собирался выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – помимо H6 Coupe это H2, H8 и H9. За исключением H6, они уже представлены на российском рынке.
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02.10.2009, 15:00
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