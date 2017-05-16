Группа PSA будет выпускать коммерческие автомобили в Узбекистане
Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции в проект составляют около 130 млн евро. Группа PSA предоставит новые технологии, права на использование интеллектуальной собственности, выстроит современные производственные процессы и обучение сотрудников.
Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства. Этого компании хотят достигнуть за счет привлечения местных производителей автомобильных комплектующих – около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.
Производственная мощность предприятия составит до 16 тыс. автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках.
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