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16 мая 2017, 11:40

Группа PSA будет выпускать коммерческие автомобили в Узбекистане

Группа PSA и АК «Узавтосаноат» создадут совместное предприятие (СП) – «Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive». В рамках сотрудничества будет построен завод по производству легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroen.
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Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции в проект составляют около 130 млн евро. Группа PSA предоставит новые технологии, права на использование интеллектуальной собственности, выстроит современные производственные процессы и обучение сотрудников.

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Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства. Этого компании хотят достигнуть за счет привлечения местных производителей автомобильных комплектующих – около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

Производственная мощность предприятия составит до 16 тыс. автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках.

Новости Ситроен, Пежо

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Oleggann80
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Группа PSA будет выпускать коммерческие автомобили в Узбекистане
Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции в проект составляют около 130 млн евро. Группа PSA предоставит новые технологии, права на использование интеллектуальной собственности, выстроит современные производственные процессы и обучение сотрудников. {{material_118640}} Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства. Этого компании хотят достигнуть за счет привлечения местных производителей автомобильных комплектующих – около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.Производственная мощность предприятия составит до 16 тыс. автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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