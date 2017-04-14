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14 апреля 2017, 10:28

Грузовики Hyundai начали выпускать в Калининграде

Предприятие «Автотор» и Hyundai согласовали старт сборки коммерческих автомобилей – в частности, автокранов и мусоровозов. Отмечается, что в производство инвестируют 50 млн долларов.
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«Производственные мощности позволят выпускать 16 000 автомобилей в год, когда мы выйдем на эти объемы, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации на рынке», - сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов.
 
Важно отметить, что грузовики под брендом Hyundai выпускаются на «Автоторе» еще с 2012 года, но исключительно способом крупноузловой сборки. Сейчас на предприятии производится 6 моделей коммерческих авто.
 
В линейке моделей самосвал, изотермический фургон и эвакуатор. В перспективе «Автотор» должен освоить все семейство, включая мусоровозы, цистерны, автокраны, бетономешалки и прочую спецтехнику. Но основное, о чем договорились представители предприятия и бренда - производство будет включать сварку и окраску кузовов и еще ряд технологических операций.
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Грузовики Hyundai начали выпускать в Калининграде
«Производственные мощности позволят выпускать 16 000 автомобилей в год, когда мы выйдем на эти объемы, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации на рынке», - сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов. Важно отметить, что грузовики под брендом Hyundai выпускаются на «Автоторе» еще с 2012 года, но исключительно способом крупноузловой сборки. Сейчас на предприятии производится 6 моделей коммерческих авто. В линейке моделей самосвал, изотермический фургон и эвакуатор. В перспективе «Автотор» должен освоить все семейство, включая мусоровозы, цистерны, автокраны, бетономешалки и прочую спецтехнику. Но основное, о чем договорились представители предприятия и бренда - производство будет включать сварку и окраску кузовов и еще ряд технологических операций.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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