23 января 2017, 18:40

Грузовиков ограничат в движении несколько раз в год

В Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области определены периоды ограничения движения большегрузных автомобилей по дорогам регионального значения на 2017 год.
Ближайший запрет на проезд грузовиков появится в апреле - на период весенней просушки дорог. Он будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн - при проезде по гравийным дорогам.
 
Затем ограничение на движение фур по региональным трассам будет введено с конца июня до начала сентября. Движение приостановят накануне праздничных и выходных дней с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья. Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также - необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.
 
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти дополняет, что продолжается работа по ограничению движения большегрузов через населенные пункты. Так, с 20 февраля ограничивается проезд машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по участку дороги «Луга – Шалово». Объезд будет производиться по участку федеральной дороги М-20 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь», по «Ленинградскому шоссе» и технологической дороге к Лужскому горно-обогатительному комбинату. Запрет движения большегрузов вводится на 6 лет и продлится до 2022 года.
 
Контроль за установлением запретов возложен на ГКУ «Ленавтодор».

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Грузовиков ограничат в движении несколько раз в год
Ближайший запрет на проезд грузовиков появится в апреле - на период весенней просушки дорог. Он будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн - при проезде по гравийным дорогам. Затем ограничение на движение фур по региональным трассам будет введено с конца июня до начала сентября. Движение приостановят накануне праздничных и выходных дней с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья. Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также - необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения. Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти дополняет, что продолжается работа по ограничению движения большегрузов через населенные пункты. Так, с 20 февраля ограничивается проезд машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по участку дороги «Луга – Шалово». Объезд будет производиться по участку федеральной дороги М-20 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь», по «Ленинградскому шоссе» и технологической дороге к Лужскому горно-обогатительному комбинату. Запрет движения большегрузов вводится на 6 лет и продлится до 2022 года. Контроль за установлением запретов возложен на ГКУ «Ленавтодор».
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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