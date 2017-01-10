10 января 2017, 11:54

H6 лидирует по продажам в линейке Haval

Всего за 12 месяцев реализовано 938 018 автомобилей производителя, что на 34 % больше показателей 2015 года. Основная доля продаж приходится на китайский рынок, где Haval лидирует в сегменте SUV.
H6 обеспечил более половины объема реализации: в прошлом году продано 580 683 ед. Рост по сравнению с 2015 годом составил почти 56 %.
 
На российский рынок модель вышла летом 2015 года и также стала самой популярной в линейке бренда. Покупателям доступны 2 комплектации с 2 двигателями: 1,5-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным. На выбор также предлагается передний или полный привод, механическая или автоматическая коробка передач.
 
2 место по продажам занял компактный кроссовер H2 - по итогам года продано 196 926 ед., что почти на 17 % выше результатов 2015 года. Российским покупателям доступна версия с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. Модель представлена в 3 комплектациях, с передним или полным приводом, автоматической или механической коробкой передач.
 
Еще одна премьера прошлого года - H7, с мая по декабрь реализовано 48 903 кроссовера этой модели. На китайском рынке модель оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 231 л.с., 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач.
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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
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H6 лидирует по продажам в линейке Haval
H6 обеспечил более половины объема реализации: в прошлом году продано 580 683 ед. Рост по сравнению с 2015 годом составил почти 56 %. На российский рынок модель вышла летом 2015 года и также стала самой популярной в линейке бренда. Покупателям доступны 2 комплектации с 2 двигателями: 1,5-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным. На выбор также предлагается передний или полный привод, механическая или автоматическая коробка передач. 2 место по продажам занял компактный кроссовер H2 - по итогам года продано 196 926 ед., что почти на 17 % выше результатов 2015 года. Российским покупателям доступна версия с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. Модель представлена в 3 комплектациях, с передним или полным приводом, автоматической или механической коробкой передач. Еще одна премьера прошлого года - H7, с мая по декабрь реализовано 48 903 кроссовера этой модели. На китайском рынке модель оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 231 л.с., 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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