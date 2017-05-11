29
11 мая 2017, 17:58

Harley-Davidson и Jeep расширяют сотрудничество

Harley-Davidson и Jeep продлили еще на один год действующее соглашение о партнерстве в Европе. В рамках сотрудничества, автопроизодитель станет ключевым партнером и официальным спонсором крупнейших мероприятий и ралли Harley-Davidson в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
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Harley-Davidson и Jeep расширяют сотрудничество Jeep, Harley-Davidson, Jeep, Harley-Davidson

В частности, автомобильная марка поддержит Euro Festival во французском Сен-Tропе (11-14 мая), ралли European H.O.G Rally в швейцарском Лугано (29 июня-2 июля) и European Bike Week на берегу озера Факер-Зее в Австрии (5-10 сентября). Также компания будет представлена и на других форумах «Харлея», в том числе на Africa Bike Week в Южной Африке (27-30 апреля), Thunder in the Glens в Шотландии (25-28 августа) и ралли Benelux HOG Rally в Нидерландах (2-4 июня). Свои автомобили компания представит на локальных мероприятиях в Украине, Венгрии, Германии, Италии, Эстонии и Чешской Республике.

Участникам представят возможность лучше узнать и проверить в деле всю линейку автомобилей Jeep, приобрести официальную продукцию бренда, а также посетить зону отдыха. Кроме того, члены клуба владельцев Harley-Davidson H.O.G смогут приобрести «Джипы» по специальным ценам.

Новости Джип, Харлей Дэвидсон

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Комментарии
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Harley-Davidson и Jeep расширяют сотрудничество
В частности, автомобильная марка поддержит Euro Festival во французском Сен-Tропе (11-14 мая), ралли European H.O.G Rally в швейцарском Лугано (29 июня-2 июля) и European Bike Week на берегу озера Факер-Зее в Австрии (5-10 сентября). Также компания будет представлена и на других форумах «Харлея», в том числе на Africa Bike Week в Южной Африке (27-30 апреля), Thunder in the Glens в Шотландии (25-28 августа) и ралли Benelux HOG Rally в Нидерландах (2-4 июня). Свои автомобили компания представит на локальных мероприятиях в Украине, Венгрии, Германии, Италии, Эстонии и Чешской Республике.Участникам представят возможность лучше узнать и проверить в деле всю линейку автомобилей Jeep, приобрести официальную продукцию бренда, а также посетить зону отдыха. Кроме того, члены клуба владельцев Harley-Davidson H.O.G смогут приобрести «Джипы» по специальным ценам.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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