8 июня 2017, 09:01
Haval H2 сделали экономичнее
Китайская компания Great Wall намерена представить широкой публике свой новый кроссовер Haval H2, который получил модернизированную автоматическую коробку передач.
Под капотом новинки установлен 1,5-литровый турбированный силовой агрегат, максимальная мощность которого составляет 150 л.с. В тандеме с мотором работает новый 7-ступенчатый «автомат». Расход топлива автомобиля составляет 6,6-литров топлива на 100 км.
Напомним, что под капотом паркетника устанавливается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., который также может сочетаться с 6-ступенчатой «механикой». Привод - только передний.
В Китае модель доступна в двух вариантах исполнения - Red Label и Blue Label, рассчитанных на разные аудитории.
Список оснащения модели включает 6 подушек безопасности, систему стабилизации, отделку салона кожей, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки водительского сидения, запуск двигателя с кнопки, датчики парковки спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также панорамный люк с электроприводом.
Стоимость H2 варьируется от 95 800 до 119 800 юаней.
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