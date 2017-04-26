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26 апреля 2017, 11:11
Haval H9 получит в России дизельную версию
Официальное представительство марки Haval в России, являющейся суббрендом концерна Great Wall Motors, сообщило о возможной поставке на рынки страны внедорожника Haval H9 с дизельным двигателем.
Участники рынка считают, что флагманская модель, обладающая повышенной проходимостью и работающая на «тяжелом» топливе, будет довольно востребованной у российских покупателей.
Прежде компания заявляла, что новую модель, для российских рынков будут оснащать 2-литровым турбодизелем мощностью 187 л.с., а еще в прошлом году объявлялось, что в моделях H9 может появиться 3-литровый двигатель мощностью 245 л.с.
Актуальная генерация H9 в стандартной комплектации имеет бензиновый двигатель 2 литра мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». Внедорожник имеет полный привод. В дилерских центрах его цена составляет около 2 299 900 рублей.
Поставляемый на внутренний рынок Китая H9 имеет силовой агрегат 1,8 литра, мощность 195 л.с. Вместе с ним также устанавливают МКПП на 6 ступеней с возможностью замены на автоматическую трансмиссию.
Напомним также, что на этой неделе Great Wall анонсировал новую модель кроссовера Haval H6 и назвала цену на новинку. Заявлено, что минимальная стоимость в Китае составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования.
Комплектации и технические характеристики
|Haval H9 Elite 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|218
|Объем двигателя
|1967
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
В Нижнем уже давно есть салон ....
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
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