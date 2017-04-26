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26 апреля 2017, 11:11

Haval H9 получит в России дизельную версию

Официальное представительство марки Haval в России, являющейся суббрендом концерна Great Wall Motors, сообщило о возможной поставке на рынки страны внедорожника Haval H9 с дизельным двигателем.
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Участники рынка считают, что флагманская модель, обладающая повышенной проходимостью и работающая на «тяжелом» топливе, будет довольно востребованной у российских покупателей.
 
Прежде компания заявляла, что новую модель, для российских рынков будут оснащать 2-литровым турбодизелем мощностью 187 л.с., а еще в прошлом году объявлялось, что в моделях H9 может появиться 3-литровый двигатель мощностью 245 л.с.
 
Актуальная генерация H9 в стандартной комплектации имеет бензиновый двигатель 2 литра мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». Внедорожник имеет полный привод. В дилерских центрах его цена составляет около 2 299 900 рублей.
 
Поставляемый на внутренний рынок Китая H9 имеет силовой агрегат 1,8 литра, мощность 195 л.с. Вместе с ним также устанавливают МКПП на 6 ступеней с возможностью замены на автоматическую трансмиссию.
 
Напомним также, что на этой неделе Great Wall анонсировал новую модель кроссовера Haval H6 и назвала цену на новинку. Заявлено, что минимальная стоимость в Китае составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования.

Комплектации и технические характеристики

Haval H9 Elite 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин218
Объем двигателя1967
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
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Haval H9 получит в России дизельную версию
Участники рынка считают, что флагманская модель, обладающая повышенной проходимостью и работающая на «тяжелом» топливе, будет довольно востребованной у российских покупателей. Прежде компания заявляла, что новую модель, для российских рынков будут оснащать 2-литровым турбодизелем мощностью 187 л.с., а еще в прошлом году объявлялось, что в моделях H9 может появиться 3-литровый двигатель мощностью 245 л.с. Актуальная генерация H9 в стандартной комплектации имеет бензиновый двигатель 2 литра мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». Внедорожник имеет полный привод. В дилерских центрах его цена составляет около 2 299 900 рублей. Поставляемый на внутренний рынок Китая H9 имеет силовой агрегат 1,8 литра, мощность 195 л.с. Вместе с ним также устанавливают МКПП на 6 ступеней с возможностью замены на автоматическую трансмиссию. Напомним также, что на этой неделе Great Wall анонсировал новую модель кроссовера Haval H6 и назвала цену на новинку. Заявлено, что минимальная стоимость в Китае составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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