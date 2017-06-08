8 июня 2017, 14:54
Haval открыл дилерские центры в 4 городах России
Центры появились в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Волгограде. Это событие стало результатом подписания дилерских соглашений между дилерами и компанией «Хавейл Мотор Рус», официальным дистрибьютором Haval в России.
В Москве начал работу второй официальный дилер Haval, им стала компания «Автопремьер», ранее осуществляющая только сервисное обслуживание автомобилей бренда. Салон находится по адресу: Калужское шоссе, 2 км от МКАД, п.Коммунарка, Бачуринская ул. АПК. Здесь расположена сервисная зона площадью 1 603 кв.м, включающая 12 постов техобслуживания. В ближайшее время откроется уютный шоурум площадью 324 кв.м, и клиентам будет представлен весь модельный ряд Haval.
Партнером Haval в Волгограде выбрана компания «Юг-Моторс». Первый дилерский центр открылся по адресу ул. Азизбекова, д. 77А. Площадь шоурума составляет 1 215 кв.м, а сервисной зоны – 800 кв. м. Уже сегодня клиентам доступен широкий перечень услуг по продаже и обслуживанию автомобилей марки Haval, включая страхование, кредитование, программу trade-in.
Новый дилерский центр Haval в Туле принадлежит компании «Автопром». Салон расположен по адресу ул. Октябрьская, д. 309. Шоурум площадью 400 кв. м позволит оценить весь модельный ряд Haval, а сервисная зона площадью 2 065 кв. м - осуществлять полный спектр работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
В Ростове-на-Дону дилерский центр Haval открывает компания «Дон-Моторс» по адресу пр-т Шолохова, 316А. В двухэтажном здании находится шоу-рум, зона отдыха клиентов, зона оказания услуг по кредитованию и страхованию. Отдельная сервисная зона площадью 2 096 кв.м оборудована 10 постами. В скором времени автосалон распахнет свои двери для первых клиентов.
Как отмечают представители компании, все новые дилерские центры отвечают стандартам Haval. В каждом из них предусмотрен склад запасных частей, так что наиболее востребованные детали есть в наличии.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В Нижнем уже давно есть салон ....
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное