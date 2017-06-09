9 июня 2017, 14:40

Haval расширит присутствие в Санкт-Петербурге

Уже этой осенью в Петербурге начнет работу второй дилерский центр Haval. По предварительным данным, новый автосалон общей площадью 3,2 тыс. кв. м расположится в автоцентре «Парк М».
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Как сообщают в пресс-службе компании, сейчас бренд активно развивает дилерскую сеть в России. Не так давно были подписаны соглашения об открытии сразу 4 новых дилерских центров, один из которых и должен расположиться в Северной столице. Правда, локацию салона официально пока не подтверждают.

Кроме того, осенью появится обновленный Haval H9 с бензиновым и дизельным двигателями. Именно за счет этого вседорожника компания намерена добиться увеличения продаж на российском авторынке.

Между тем, в мае 2017 года в России было продано 173 автомобиля Haval, а за 5 месяцев текущего года - 687 кроссоверов и внедорожников бренда. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер H6: с начала года 498 покупателей сделали выбор в его пользу.

Top Manager Хавейл

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Отзывы по теме
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
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Haval расширит присутствие в Санкт-Петербурге
Как сообщают в пресс-службе компании, сейчас бренд активно развивает дилерскую сеть в России. Не так давно были подписаны соглашения об открытии сразу 4 новых дилерских центров, один из которых и должен расположиться в Северной столице. Правда, локацию салона официально пока не подтверждают.Кроме того, осенью появится обновленный Haval H9 с бензиновым и дизельным двигателями. Именно за счет этого вседорожника компания намерена добиться увеличения продаж на российском авторынке.Между тем, в мае 2017 года в России было продано 173 автомобиля Haval, а за 5 месяцев текущего года - 687 кроссоверов и внедорожников бренда. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер H6: с начала года 498 покупателей сделали выбор в его пользу.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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