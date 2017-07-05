5 июля 2017, 17:04
Хэтчбек Fiat 500 стал предметом современного искусства в Нью-Йорке
День 60-летия легендарной модели ознаменован её включением в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке. По мнению многих экспертов, дизайн итальянского авто является легендарным, что подтверждено сотрудниками знаменитого музея.
|FIAT 500 Pop MTA 1.2 MT
|1.2 л, 69 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.9 с, 160 км/ч
|3546 x 1627 x 1488 мм
|передний
|АИ-95, 5.1 л на 100 км
|620 000 руб
|Все характеристики
Авто, пополнившее коллекцию нью-йоркского музея, выполнено в классическом бежевом цвете, мягкой крышей и оригинальными дисками с металлическими колпаками. По словам куратора выставки, 60 лет назад этот хэтчбек навсегда изменил подход к разработке и дизайну автомобилей. В последствии множество автомобилей было создано на основе итальянского дизайна.
Под капотом раритета спрятан двигатель объемом 499,5 куб. см. и мощностью 18 л.с. Максимальная скорость транспорта - 95 км.ч. Fiat 500 пополнит автомобильную коллекцию, в которой уже представлены модели Cisitalia 202 GT 1946 года, Volkswagen Beetle 1959 года, Willys-Overland Jeep 1952 года, Jaguar E-Type Roadster 1963 года, Smart 1998 года и Ferrari 641/2 Grand Prix Racer 1990 года.
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27.10.2016, 11:51
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18.09.2016, 20:51
На Украине лучше всего продаются свои автобусы – «Рута», «Эталон», «Атаман» и I-VAN
18.08.2015, 12:20
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17.07.2015, 09:12
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это классный пепелац, Стиль выдержан как нельзя лучше, чем у того-же МИНИ или ЖУКА, единственно жаль, что двигатель находится спереди, но это, думаю, мои придирки.ПЕПЕЛАЦ офигенный
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Итальянские ФИАТы последние пару лет шагают семимильными шагами. Вот взялись так взялись...
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