Хэтчбек Fiat Argo заменил Punto
Экстерьер автомобиля привлекает внимание красными вставками в переднем бампере, 17-дюймовыми колесными дисками и крупным патрубком выпускной системы. Правда, такое оформление получит лишь спортивная модификация HGT, а обычный вариант Argo выполнят в более сдержанном стиле.
По предварительным данным, в гамму моторов итальянской новинки войдут 1- и 1,3-литровые двигатели Firefly, которые смогут работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или «роботом». HGT-версия будет приводиться в движение 1,8-литровым атмосферником E.torQ мощностью 140 сил и 6-ступенчатой АКПП.
Габаритная длина автомобиля составит около 4 метров, а объем багажника достигнет 300 литров. Как говорит производитель, автомобиль порадует низким потреблением топлива, поэтому придется по душе европейцам. А вот о поставках в Россию пока ничего не сообщается.
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