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18 мая 2017, 13:21

Хэтчбек Fiat Argo заменил Punto

Появились первые фотографии нового хэтчбека Fiat Argo. Новинка, которая заменит собой известную модель Punto, будет представлена, прежде всего, для жителей Бразилии.
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Хэтчбек Fiat Argo заменил Punto FIAT, FIAT

Экстерьер автомобиля привлекает внимание красными вставками в переднем бампере, 17-дюймовыми колесными дисками и крупным патрубком выпускной системы. Правда, такое оформление получит лишь спортивная модификация HGT, а обычный вариант Argo выполнят в более сдержанном стиле.

По предварительным данным, в гамму моторов итальянской новинки войдут 1- и 1,3-литровые двигатели Firefly, которые смогут работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или «роботом». HGT-версия будет приводиться в движение 1,8-литровым атмосферником E.torQ мощностью 140 сил и 6-ступенчатой АКПП.

Габаритная длина автомобиля составит около 4 метров, а объем багажника достигнет 300 литров. Как говорит производитель, автомобиль порадует низким потреблением топлива, поэтому придется по душе европейцам. А вот о поставках в Россию пока ничего не сообщается.

Новинки и концепт кары Фиат

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Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
я на висе 2 ляма заработа
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подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
сергей
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Хэтчбек Fiat Argo заменил Punto
Экстерьер автомобиля привлекает внимание красными вставками в переднем бампере, 17-дюймовыми колесными дисками и крупным патрубком выпускной системы. Правда, такое оформление получит лишь спортивная модификация HGT, а обычный вариант Argo выполнят в более сдержанном стиле.По предварительным данным, в гамму моторов итальянской новинки войдут 1- и 1,3-литровые двигатели Firefly, которые смогут работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или «роботом». HGT-версия будет приводиться в движение 1,8-литровым атмосферником E.torQ мощностью 140 сил и 6-ступенчатой АКПП.Габаритная длина автомобиля составит около 4 метров, а объем багажника достигнет 300 литров. Как говорит производитель, автомобиль порадует низким потреблением топлива, поэтому придется по душе европейцам. А вот о поставках в Россию пока ничего не сообщается.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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