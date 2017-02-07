7 февраля 2017, 12:25

Хэтчбек Luxgen выходит на китайский рынок

Тайваньский автопроизводитель готовится выйти на китайский рынок с компактной моделью Luxgen3. Покупателям предложат сразу гибридную и электрическую версии автомобиля.
Патентные изображения новинки были распространены в сети еще в октябре прошлого года, а в январе этого китайские СМИ распространили первое изображение серийного автомобиля.
 
Известно, что Luxgen выйдет на рынок в гибридной и электрической версиях. О гибриде пока известно лишь то, что в его состав войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель, а вот об электрической версии сведений чуть больше: ее электрический мотор будет развивать мощность 204 л.с. На одной зарядке электромобиль сможет протянуть до 220 км, разгон до 100 км/ч займет 7,2 сек.
 
На китайском рынке электрический Luxgen, скорее всего, будет стоить дешевле аналогов, но цена пока неизвестна.
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Отзывы по теме
цена
тайваньский автомобильluxgen7mpv сколько стоит?
олег кирьянов
Luxgen в Петербурге
Привет! В Автополе будут продавать китайские/ корейские кроссоверы LUXGEN. Кто-нибудь слышал об этих внедорожниках. Какая есть инфа? Можете ссылочку кинуть где посмотреть?
auto_Biz_spb
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Хэтчбек Luxgen выходит на китайский рынок
Патентные изображения новинки были распространены в сети еще в октябре прошлого года, а в январе этого китайские СМИ распространили первое изображение серийного автомобиля. Известно, что Luxgen выйдет на рынок в гибридной и электрической версиях. О гибриде пока известно лишь то, что в его состав войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель, а вот об электрической версии сведений чуть больше: ее электрический мотор будет развивать мощность 204 л.с. На одной зарядке электромобиль сможет протянуть до 220 км, разгон до 100 км/ч займет 7,2 сек. На китайском рынке электрический Luxgen, скорее всего, будет стоить дешевле аналогов, но цена пока неизвестна.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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