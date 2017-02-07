Хэтчбек Luxgen выходит на китайский рынок

Тайваньский автопроизводитель готовится выйти на китайский рынок с компактной моделью Luxgen3. Покупателям предложат сразу гибридную и электрическую версии автомобиля.
Патентные изображения новинки были распространены в сети еще в октябре прошлого года, а в январе этого китайские СМИ распространили первое изображение серийного автомобиля.
Известно, что Luxgen выйдет на рынок в гибридной и электрической версиях. О гибриде пока известно лишь то, что в его состав войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель, а вот об электрической версии сведений чуть больше: ее электрический мотор будет развивать мощность 204 л.с. На одной зарядке электромобиль сможет протянуть до 220 км, разгон до 100 км/ч займет 7,2 сек.
На китайском рынке электрический Luxgen, скорее всего, будет стоить дешевле аналогов, но цена пока неизвестна.
Патентные изображения новинки были распространены в сети еще в октябре прошлого года, а в январе этого китайские СМИ распространили первое изображение серийного автомобиля. Известно, что Luxgen выйдет на рынок в гибридной и электрической версиях. О гибриде пока известно лишь то, что в его состав войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель, а вот об электрической версии сведений чуть больше: ее электрический мотор будет развивать мощность 204 л.с. На одной зарядке электромобиль сможет протянуть до 220 км, разгон до 100 км/ч займет 7,2 сек. На китайском рынке электрический Luxgen, скорее всего, будет стоить дешевле аналогов, но цена пока неизвестна.
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