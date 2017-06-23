23 июня 2017, 15:29

Honda Accord и Civic могут вернуться на российский рынок

Компания ждет благоприятных экономических условий, которые способствовали бы возвращению моделей, ранее покинувших автосалоны страны. Также неясно, сколько будут стоить модели.
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Напомним, что седаны Honda Accord и Civic покинули российский рынок в связи, поскольку производитель решил сконцентрироваться на сегменте SUV. Так что сейчас Honda активнее продвигает на российском рынке кроссоверы CR-V и Pilot. Конкретных планов по выводу на российский рынок новых моделей Honda пока нет.
 
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До этого, отметим, Honda представила пятое поколение кроссовера CR-V для российского рынка. Новинка будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Цена автомобиля в исполнении Lifestyle с двигателем 2,4 литра составит 2 109 900 рублей.
 
Дата старта продаж и российские цены на комплектации модели с двигателем 2 литра объявят позднее. Как отмечается, российский рынок является первым на европейском континенте, где состоялась презентация и стартуют продажи модели.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic 2.0 МТHonda Accord 3.0 AT
Год выпуска, с2015 2014
Год выпуска, по2016 2014
Кузовкупе седан
Количество дверей/мест2/5 4
Тип двигателябензиновый бензин
Мощность, л.с./ об/мин158 249 / 183 при 6000
Объем двигателя1996 2997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая автомат 6
Приводпередний передний
Городской цикл9.0 13.7
Загородный цикл6.9 6.6
Смешанный цикл7.6 9.2
ТопливоАИ-95 АИ-92
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Отзывы по теме
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Honda Civic 4D: А «Волга» все равно решает!
Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
Кирилл Шинкаренко
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Honda Accord и Civic могут вернуться на российский рынок
Напомним, что седаны Honda Accord и Civic покинули российский рынок в связи, поскольку производитель решил сконцентрироваться на сегменте SUV. Так что сейчас Honda активнее продвигает на российском рынке кроссоверы CR-V и Pilot. Конкретных планов по выводу на российский рынок новых моделей Honda пока нет. {{material_119754}} До этого, отметим, Honda представила пятое поколение кроссовера CR-V для российского рынка. Новинка будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Цена автомобиля в исполнении Lifestyle с двигателем 2,4 литра составит 2 109 900 рублей. Дата старта продаж и российские цены на комплектации модели с двигателем 2 литра объявят позднее. Как отмечается, российский рынок является первым на европейском континенте, где состоялась презентация и стартуют продажи модели.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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