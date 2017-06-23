23 июня 2017, 15:29
Honda Accord и Civic могут вернуться на российский рынок
Компания ждет благоприятных экономических условий, которые способствовали бы возвращению моделей, ранее покинувших автосалоны страны. Также неясно, сколько будут стоить модели.
Напомним, что седаны Honda Accord и Civic покинули российский рынок в связи, поскольку производитель решил сконцентрироваться на сегменте SUV. Так что сейчас Honda активнее продвигает на российском рынке кроссоверы CR-V и Pilot. Конкретных планов по выводу на российский рынок новых моделей Honda пока нет.
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До этого, отметим, Honda представила пятое поколение кроссовера CR-V для российского рынка. Новинка будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Цена автомобиля в исполнении Lifestyle с двигателем 2,4 литра составит 2 109 900 рублей.
Дата старта продаж и российские цены на комплектации модели с двигателем 2 литра объявят позднее. Как отмечается, российский рынок является первым на европейском континенте, где состоялась презентация и стартуют продажи модели.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Civic 2.0 МТ
|Honda Accord 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2014
|Год выпуска, по
|2016
|2014
|Кузов
|купе
|седан
|Количество дверей/мест
|2/5
|4
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|158
|249 / 183 при 6000
|Объем двигателя
|1996
|2997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|автомат 6
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|13.7
|Загородный цикл
|6.9
|6.6
|Смешанный цикл
|7.6
|9.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-92
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Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
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