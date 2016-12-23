Honda Accord вернется на европейский рынок

Следующее, десятое по счету поколение модели должно появиться в продаже в конце 2017 года. Технических подробностей о будущей новинке нет, кроме того, что седан будет построен на одной платформе с Civic и CR-V. Вероятнее всего, от Civic седан позаимствует и турбодвигатели семейства Earth Dreams.
Решение об уходе Accord с европейского рынка модели принималось вследствие сокращающегося спроса, модель не выдержала конкуренции с BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
Начиная с 4 генерации, европейская вариация Accord начала довольно сильно отличаться от реализуемой в Австралии, США, Японии, Канаде и других странах. До 2013 года на родном рынке реализовывалась именно евро-версия, сменившаяся затем американским вариантом.
Добавим, что ранее японским автопроизводителем принималось решение продвигать в России вседорожные модели Pilot и CR-V.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Решение об уходе Accord с европейского рынка модели принималось вследствие сокращающегося спроса, модель не выдержала конкуренции с BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. Начиная с 4 генерации, европейская вариация Accord начала довольно сильно отличаться от реализуемой в Австралии, США, Японии, Канаде и других странах. До 2013 года на родном рынке реализовывалась именно евро-версия, сменившаяся затем американским вариантом. Добавим, что ранее японским автопроизводителем принималось решение продвигать в России вседорожные модели Pilot и CR-V.
В избранное