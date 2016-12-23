23 декабря 2016, 19:04

Honda Accord вернется на европейский рынок

Следующее, десятое по счету поколение модели должно появиться в продаже в конце 2017 года. Технических подробностей о будущей новинке нет, кроме того, что седан будет построен на одной платформе с Civic и CR-V. Вероятнее всего, от Civic седан позаимствует и турбодвигатели семейства Earth Dreams.
Решение об уходе Accord с европейского рынка модели принималось вследствие сокращающегося спроса, модель не выдержала конкуренции с BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
 
Начиная с 4 генерации, европейская вариация Accord начала довольно сильно отличаться от реализуемой в Австралии, США, Японии, Канаде и других странах. До 2013 года на родном рынке реализовывалась именно евро-версия, сменившаяся затем американским вариантом.
 
Добавим, что ранее японским автопроизводителем принималось решение продвигать в России вседорожные модели Pilot и CR-V.

Комплектации и технические характеристики

Honda Accord 3.0 AT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин249 / 183 при 6000
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтомат 6
Приводпередний
Городской цикл13.7
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Хонда Аккорд, Акорд

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Honda Accord вернется на европейский рынок
Решение об уходе Accord с европейского рынка модели принималось вследствие сокращающегося спроса, модель не выдержала конкуренции с BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. Начиная с 4 генерации, европейская вариация Accord начала довольно сильно отличаться от реализуемой в Австралии, США, Японии, Канаде и других странах. До 2013 года на родном рынке реализовывалась именно евро-версия, сменившаяся затем американским вариантом. Добавим, что ранее японским автопроизводителем принималось решение продвигать в России вседорожные модели Pilot и CR-V.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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