51
11 мая 2017, 08:12
Honda Civic Orange Edition удивил цветом
На автомобильный рынок Австралии вышла особая версия хэтчбека Civic - пятидверка Orange Edition. Главной особенностью новинки стала ярко-оранжевая окраска ее дополнительных аксессуаров.
В оранжевом цвете представлены все декоративные накладки, установленные дизайнерами. Заявленная версия Civic предложена в Австралии в четырех цветах окраски кузова. Еще одним ярким дополнением к новому образу стали массивные черные диски 17 дюймов. Стоимость этой вариации составляет почти 3 000 австралийских долларов. Тираж ограничен: предполагается выпустить всего 100 подобных моделей. Особый вариант пятидверки доступен в комплектациях VTi, VTI-S, VTi-L и VTi-LX.
Под капотом Orange Edition имеется 2 варианта двигателей: турбированный 173-сильный агрегат объемом 1,5 литра либо атмосферный, объемом 1,8 литра мощностью 141 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Civic 2.0 МТ
|Honda Civic 2.0 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2/5
|2/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|158
|158
|Объем двигателя
|1996
|1996
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|9.0
|Загородный цикл
|6.9
|6.9
|Смешанный цикл
|7.6
|7.6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Читайте по теме
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
| Кому: valerijereshev cолидарен с вами во мнение. Поэтому когда покупал первую машину, а это было в конце прошлого года, думал о том, что лучше будет купить подержанную иномарку чем ВАЗ. Покоцать и разбить их мне было бы одинакова жалко. Хоть я и мало думал о том, что могу попасть в ДТП. За рулем я ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное