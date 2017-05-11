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11 мая 2017, 08:12

Honda Civic Orange Edition удивил цветом

На автомобильный рынок Австралии вышла особая версия хэтчбека Civic - пятидверка Orange Edition. Главной особенностью новинки стала ярко-оранжевая окраска ее дополнительных аксессуаров.
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В оранжевом цвете представлены все декоративные накладки, установленные дизайнерами. Заявленная версия Civic предложена в Австралии в четырех цветах окраски кузова. Еще одним ярким дополнением к новому образу стали массивные черные диски 17 дюймов. Стоимость этой вариации составляет почти 3 000 австралийских долларов. Тираж ограничен: предполагается выпустить всего 100 подобных моделей. Особый вариант пятидверки доступен в комплектациях VTi, VTI-S, VTi-L и VTi-LX.
 
Под капотом Orange Edition имеется 2 варианта двигателей: турбированный 173-сильный агрегат объемом 1,5 литра либо атмосферный, объемом 1,8 литра мощностью 141 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic 2.0 МТHonda Civic 2.0 МТ
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2/5 2/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин158 158
Объем двигателя1996 1996
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.0 9.0
Загородный цикл6.9 6.9
Смешанный цикл7.6 7.6
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Honda Civic Orange Edition удивил цветом
В оранжевом цвете представлены все декоративные накладки, установленные дизайнерами. Заявленная версия Civic предложена в Австралии в четырех цветах окраски кузова. Еще одним ярким дополнением к новому образу стали массивные черные диски 17 дюймов. Стоимость этой вариации составляет почти 3 000 австралийских долларов. Тираж ограничен: предполагается выпустить всего 100 подобных моделей. Особый вариант пятидверки доступен в комплектациях VTi, VTI-S, VTi-L и VTi-LX. Под капотом Orange Edition имеется 2 варианта двигателей: турбированный 173-сильный агрегат объемом 1,5 литра либо атмосферный, объемом 1,8 литра мощностью 141 л.с.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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