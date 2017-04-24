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24 апреля 2017, 17:12

Honda Civic Type R показал скорость в Нюрбургринге

«Заряженная» версия Honda Civic Type R преодолела гоночный трек за 7 минут 43,8 сек., что является новым рекордом для автомобилей с передним приводом. Ранее подобные результаты показывал «горячий» экземпляр от Volkswagen.
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Для максимальной безопасности Civic Type R оснастили трубчатым каркасом, а дополнительный вес компенсировали, убрав второй ряд сидений и мультимедийный комплекс. Модель приводится в движение 2-литровым турбодвигателем, мощность составляет 306 л.с.
 
Напомним, что в 2015 году Honda Civic Type R предыдущего поколения смогла преодолеть круг за 7 минут 50,63 сек. Спустя год рекорд побил Volkswagen Golf GTI Clubsport S с результатом в 7 минут 49,21 сек., а еще через несколько месяцев хэтчбек от Volkswagen улучшил результат до 7 минут 47,19 сек. Таким образом, модель Honda Civic Type R вернула первый скоростной результат бренду.
 
Отметим также, что премьера «заряженного» Civic Type R проходила в рамках Женевского автосалона в марте. Автомобиль получил турбированный двигатель объемом 2 литра, который имеет 320 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-скоростная «механика».

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic Type R 2.0 MT
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2010
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3
Мощность, л.с./ об/мин201
Приводпередний
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.0
Топливобензин
Все характеристики
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Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
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Honda Civic Type R показал скорость в Нюрбургринге
Для максимальной безопасности Civic Type R оснастили трубчатым каркасом, а дополнительный вес компенсировали, убрав второй ряд сидений и мультимедийный комплекс. Модель приводится в движение 2-литровым турбодвигателем, мощность составляет 306 л.с. Напомним, что в 2015 году Honda Civic Type R предыдущего поколения смогла преодолеть круг за 7 минут 50,63 сек. Спустя год рекорд побил Volkswagen Golf GTI Clubsport S с результатом в 7 минут 49,21 сек., а еще через несколько месяцев хэтчбек от Volkswagen улучшил результат до 7 минут 47,19 сек. Таким образом, модель Honda Civic Type R вернула первый скоростной результат бренду. Отметим также, что премьера «заряженного» Civic Type R проходила в рамках Женевского автосалона в марте. Автомобиль получил турбированный двигатель объемом 2 литра, который имеет 320 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-скоростная «механика».
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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