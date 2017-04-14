Honda Clarity получил новые версии
Гибридная модификация моде поступит в продажу на территории США уже в текущем году. Запас хода на электротяге составляет 42 мили, это самый высокий показатель для автомобиля такого типа. Для более длинных поездок автомобиль опирается на 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. Он вырабатывает электричество, одновременно выступая как непосредственный источник мощности.
В совокупности электромотор и ДВС повышают запас хода модели до более чем 330 миль. Выходная мощность электромотора составляет 191 л.с. Батарея емкостью 17 кВт/ч может полностью восполнить свой заряд за 2,5 часа при напряжении в 240 вольт.
Электромобиль Honda Clarity Electric 2017 модельного года ориентирован на покупателей седанов для повседневных поездок. Оснащенный 161-сильным электромотором и аккумуляторным блоком емкостью 25,5 кВт/ч, автомобиль может быть полностью заряжен в течение 3 часов от обычной бытовой сети. При использовании быстрой зарядки энергия аккумуляторов на 80% пополняется всего за 30 минут.
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