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14 апреля 2017, 18:07

Honda Clarity получил новые версии

Honda представила еще 2 модификации модели Clarity – гибридную Plug-in Hybrid и электрическую Electric. Новинки позволят японскому автопроизводителю поднять продажи Clarity до 75 тыс. единиц в ближайшие 4 года.
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  Honda Clarity получил новые версии Honda Honda Clarity получил новые версии Honda Honda Clarity получил новые версии
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Гибридная модификация моде поступит в продажу на территории США уже в текущем году. Запас хода на электротяге составляет 42 мили, это самый высокий показатель для автомобиля такого типа. Для более длинных поездок автомобиль опирается на 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. Он вырабатывает электричество, одновременно выступая как непосредственный источник мощности.

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В совокупности электромотор и ДВС повышают запас хода модели до более чем 330 миль. Выходная мощность электромотора составляет 191 л.с. Батарея емкостью 17 кВт/ч может полностью восполнить свой заряд за 2,5 часа при напряжении в 240 вольт.

Электромобиль Honda Clarity Electric 2017 модельного года ориентирован на покупателей седанов для повседневных поездок. Оснащенный 161-сильным электромотором и аккумуляторным блоком емкостью 25,5 кВт/ч, автомобиль может быть полностью заряжен в течение 3 часов от обычной бытовой сети. При использовании быстрой зарядки энергия аккумуляторов на 80% пополняется всего за 30 минут.

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Андрей
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у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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Honda Clarity получил новые версии
Гибридная модификация моде поступит в продажу на территории США уже в текущем году. Запас хода на электротяге составляет 42 мили, это самый высокий показатель для автомобиля такого типа. Для более длинных поездок автомобиль опирается на 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. Он вырабатывает электричество, одновременно выступая как непосредственный источник мощности.{{material_118419}} В совокупности электромотор и ДВС повышают запас хода модели до более чем 330 миль. Выходная мощность электромотора составляет 191 л.с. Батарея емкостью 17 кВт/ч может полностью восполнить свой заряд за 2,5 часа при напряжении в 240 вольт. Электромобиль Honda Clarity Electric 2017 модельного года ориентирован на покупателей седанов для повседневных поездок. Оснащенный 161-сильным электромотором и аккумуляторным блоком емкостью 25,5 кВт/ч, автомобиль может быть полностью заряжен в течение 3 часов от обычной бытовой сети. При использовании быстрой зарядки энергия аккумуляторов на 80% пополняется всего за 30 минут.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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