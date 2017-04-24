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24 апреля 2017, 15:57

Honda CR-V для российского рынка встал на конвейер

На заводе Honda в Ист-Либерти, штат Огайо, стартовало производство нового поколения CR-V для российского рынка. Начало продаж, цены и комплектации кроссовера будут объявлены позже.
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Пятое поколение вседорожника CR-V дебютирует в России в середине текущего года. Российский рынок станет вторым в мире, где стартуют продажи новой модели. Вседорожник адаптируют к зимним условиям эксплуатации, в частности, обогреваемой зоной покоя стеклоочистителей автомобиль оснащается во всех комплектациях. Также все версии в качестве стандартной опции оборудованы электронным стояночным тормозом.

Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
2.4 л, 188 л.с
вариатор
0-100 - 10.0 с, 190 км/ч
4605 x 1820 x 1685 мм
полный
АИ-92, 7.9 л на 100 км
Все характеристики

Новый CR-V получит новую мультимедийную систему на базе ОС Android с возможностями поддержки интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, гаджеты можно будет подключить и при помощи технологии MirrorLink, дублирующей изображение с устройств на 7-дюймовый экран мультимедиа.

Автомобиль будет оснащаться двигателями DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 литра, которые работают в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Все модели оборудованы системой полного привода.

Также машина получит широкий список дополнительного оборудования. Среди опций стоит отметить дистанционный запуск двигателя, интеллектуальную систему доступа Smart Entry, которая позволяет отпирать и запирать водительскую дверь прикосновением руки, технологию LaneWatch, благодаря которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели.

Новости Хонда СРВ, CRV

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Honda CR-V для российского рынка встал на конвейер
Пятое поколение вседорожника CR-V дебютирует в России в середине текущего года. Российский рынок станет вторым в мире, где стартуют продажи новой модели. Вседорожник адаптируют к зимним условиям эксплуатации, в частности, обогреваемой зоной покоя стеклоочистителей автомобиль оснащается во всех комплектациях. Также все версии в качестве стандартной опции оборудованы электронным стояночным тормозом. {{params_55403}}Новый CR-V получит новую мультимедийную систему на базе ОС Android с возможностями поддержки интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, гаджеты можно будет подключить и при помощи технологии MirrorLink, дублирующей изображение с устройств на 7-дюймовый экран мультимедиа.Автомобиль будет оснащаться двигателями DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 литра, которые работают в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Все модели оборудованы системой полного привода. Также машина получит широкий список дополнительного оборудования. Среди опций стоит отметить дистанционный запуск двигателя, интеллектуальную систему доступа Smart Entry, которая позволяет отпирать и запирать водительскую дверь прикосновением руки, технологию LaneWatch, благодаря которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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