Honda CR-V для российского рынка встал на конвейер
Пятое поколение вседорожника CR-V дебютирует в России в середине текущего года. Российский рынок станет вторым в мире, где стартуют продажи новой модели. Вседорожник адаптируют к зимним условиям эксплуатации, в частности, обогреваемой зоной покоя стеклоочистителей автомобиль оснащается во всех комплектациях. Также все версии в качестве стандартной опции оборудованы электронным стояночным тормозом.
|Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
|2.4 л, 188 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.0 с, 190 км/ч
|4605 x 1820 x 1685 мм
|полный
|АИ-92, 7.9 л на 100 км
|Все характеристики
Новый CR-V получит новую мультимедийную систему на базе ОС Android с возможностями поддержки интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, гаджеты можно будет подключить и при помощи технологии MirrorLink, дублирующей изображение с устройств на 7-дюймовый экран мультимедиа.
Автомобиль будет оснащаться двигателями DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 литра, которые работают в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Все модели оборудованы системой полного привода.
Также машина получит широкий список дополнительного оборудования. Среди опций стоит отметить дистанционный запуск двигателя, интеллектуальную систему доступа Smart Entry, которая позволяет отпирать и запирать водительскую дверь прикосновением руки, технологию LaneWatch, благодаря которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели.
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