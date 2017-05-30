30 мая 2017, 18:01
Honda CR-V стал самым продаваемым кроссовером
По итогам I квартала Honda CR-V стал самым продаваемым вседорожником на мировом рынке. Автомобиль был продан в количестве 214 144 единицы, что на 14,4% выше аналогичных показателей прошлого периода.
Также модель стала самой продаваемой на рынке США по итогам прошлого года. Всего за 2016 год было реализовано 357 335 машин, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Декабрь стал для модели лучшим месяцем за всю историю: продажи по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросли на 21,1%.
Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT. Продажи нового поколения CR-V с двигателем 2,4 литра стартуют в России в июле.
Комплектации и технические характеристики
|Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4
|Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|186
|186
|Объем двигателя
|2356
|2356
|Тип трансмисии
|вариатор
|вариатор
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|10.3
|10.3
|Загородный цикл
|6.3
|6.3
|Смешанный цикл
|7.8
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Читайте по теме
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное