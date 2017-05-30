30 мая 2017, 18:01

Honda CR-V стал самым продаваемым кроссовером

По итогам I квартала Honda CR-V стал самым продаваемым вседорожником на мировом рынке. Автомобиль был продан в количестве 214 144 единицы, что на 14,4% выше аналогичных показателей прошлого периода.
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Также модель стала самой продаваемой на рынке США по итогам прошлого года. Всего за 2016 год было реализовано 357 335 машин, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Декабрь стал для модели лучшим месяцем за всю историю: продажи по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросли на 21,1%.

Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT. Продажи нового поколения CR-V с двигателем 2,4 литра стартуют в России в июле.

Комплектации и технические характеристики

Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4Honda CR-V Prestige 2.4 CVT 4x4
Год выпуска, с2017 2017
Год выпуска, по2018 2018
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин186 186
Объем двигателя2356 2356
Тип трансмисиивариатор вариатор
Приводполный полный
Городской цикл10.3 10.3
Загородный цикл6.3 6.3
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Honda CR-V стал самым продаваемым кроссовером
Также модель стала самой продаваемой на рынке США по итогам прошлого года. Всего за 2016 год было реализовано 357 335 машин, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Декабрь стал для модели лучшим месяцем за всю историю: продажи по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросли на 21,1%.Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Пятое поколение кроссовера оснащается 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с. Все автомобили поставляются с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией CVT. Продажи нового поколения CR-V с двигателем 2,4 литра стартуют в России в июле.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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