13 июля 2017, 12:45

Honda готовит к выпуску гоночную модель Civic Type-R

Представители японского бренда сообщили, что компания в ближайшее время создаст новую генерацию модели Civic Type-R, выпущенную специально для гоночных треков. Реализацию проекта взяли на себя специалисты из итальянского ателье JAS Motorsport, которые традиционно работают над моделями компании Honda.
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Дебют новинки пока запланирован на декабрь 2017 года, а спустя несколько месяцев проведут тестирование автомобиля, созданного в двух вариантах. Компания планирует выпустить с конвеера 25 экземпляров «заряженного» Type-R.

Японский автомобиль должен принять участие в ряде мировых и национальных состязаний, в число которых входит и Российская серия кольцевых дорог. Первая презентация обновленной модели состоялась на Женевском автосалоне в марте.

Напомним, что предыдущее поколение Type R Civics стало лидером в международном зачёте «Модель года». Также автомобиль побил рекорд на «Северной петле» Нюрбургринга среди переднеприводных моделей.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic Type R 2.0 MT
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2010
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3
Мощность, л.с./ об/мин201
Приводпередний
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.0
Топливобензин
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Хонда Цивик Тайп Р

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Кирилл Шинкаренко
Honda Civic Type R: маленький, но злобный!
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Кирилл Шинкаренко
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
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Honda готовит к выпуску гоночную модель Civic Type-R
{{material_119738}}Дебют новинки пока запланирован на декабрь 2017 года, а спустя несколько месяцев проведут тестирование автомобиля, созданного в двух вариантах. Компания планирует выпустить с конвеера 25 экземпляров «заряженного» Type-R.Японский автомобиль должен принять участие в ряде мировых и национальных состязаний, в число которых входит и Российская серия кольцевых дорог. Первая презентация обновленной модели состоялась на Женевском автосалоне в марте.Напомним, что предыдущее поколение Type R Civics стало лидером в международном зачёте «Модель года». Также автомобиль побил рекорд на «Северной петле» Нюрбургринга среди переднеприводных моделей.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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