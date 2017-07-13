13 июля 2017, 12:45
Honda готовит к выпуску гоночную модель Civic Type-R
Представители японского бренда сообщили, что компания в ближайшее время создаст новую генерацию модели Civic Type-R, выпущенную специально для гоночных треков. Реализацию проекта взяли на себя специалисты из итальянского ателье JAS Motorsport, которые традиционно работают над моделями компании Honda.
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Японский автомобиль должен принять участие в ряде мировых и национальных состязаний, в число которых входит и Российская серия кольцевых дорог. Первая презентация обновленной модели состоялась на Женевском автосалоне в марте.
Напомним, что предыдущее поколение Type R Civics стало лидером в международном зачёте «Модель года». Также автомобиль побил рекорд на «Северной петле» Нюрбургринга среди переднеприводных моделей.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Civic Type R 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2010
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3
|Мощность, л.с./ об/мин
|201
|Привод
|передний
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.0
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
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