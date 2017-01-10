10 января 2017, 18:13

Honda готовит новый гибрид к 2018 году

Новинка будет производиться в США и поступит на региональный рынок в рамках проекта Honda Electrification Initiative, связанного с расширением линейки электромобилей бренда. Предполагается, что 2-моторный гибридный привод с легковых автомобилей марки в перспективе будет устанавливаться на внедорожники.

«В течение 2 лет половина всех новинок Honda в Соединенных Штатах будет оснащена электроприводом, - сказал генеральный директор  Honda Motor Такахиро Хачиго. - В долгосрочной перспективе подобные электромобили помогут нам решить задачу сведения выбросов углекислого газа до нуля при перемещении».

К 2030 году две трети всех автомобилей Honda на рынке будут оснащены электроприводом, а к 2050 году общий уровень выбросов СО2 будет сокращен вдвое, по сравнению с 2000-м.

В декабре 2016 года автопроизводитель представил на рынке первые электромобили из новой серии Clarity, дебютантом стал Clarity Fuel Cell, доступный у ряда дилеров Honda в Калифорнии. Модель отличается лучшим в классе автомобилей с нулевыми выбросами показателем запаса хода - 366 миль по стандарту EPA. В течение этого года стартуют продажи еще 2 моделей Clarity - Electric и Plug-In Hybrid.

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
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Honda готовит новый гибрид к 2018 году
«В течение 2 лет половина всех новинок Honda в Соединенных Штатах будет оснащена электроприводом, - сказал генеральный директор  Honda Motor Такахиро Хачиго. - В долгосрочной перспективе подобные электромобили помогут нам решить задачу сведения выбросов углекислого газа до нуля при перемещении». К 2030 году две трети всех автомобилей Honda на рынке будут оснащены электроприводом, а к 2050 году общий уровень выбросов СО2 будет сокращен вдвое, по сравнению с 2000-м. В декабре 2016 года автопроизводитель представил на рынке первые электромобили из новой серии Clarity, дебютантом стал Clarity Fuel Cell, доступный у ряда дилеров Honda в Калифорнии. Модель отличается лучшим в классе автомобилей с нулевыми выбросами показателем запаса хода - 366 миль по стандарту EPA. В течение этого года стартуют продажи еще 2 моделей Clarity - Electric и Plug-In Hybrid.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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