Honda готовит новый гибрид к 2018 году
«В течение 2 лет половина всех новинок Honda в Соединенных Штатах будет оснащена электроприводом, - сказал генеральный директор Honda Motor Такахиро Хачиго. - В долгосрочной перспективе подобные электромобили помогут нам решить задачу сведения выбросов углекислого газа до нуля при перемещении».
К 2030 году две трети всех автомобилей Honda на рынке будут оснащены электроприводом, а к 2050 году общий уровень выбросов СО2 будет сокращен вдвое, по сравнению с 2000-м.
В декабре 2016 года автопроизводитель представил на рынке первые электромобили из новой серии Clarity, дебютантом стал Clarity Fuel Cell, доступный у ряда дилеров Honda в Калифорнии. Модель отличается лучшим в классе автомобилей с нулевыми выбросами показателем запаса хода - 366 миль по стандарту EPA. В течение этого года стартуют продажи еще 2 моделей Clarity - Electric и Plug-In Hybrid.
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