22 декабря 2016, 11:26

Honda начала продажи обновленного CR-V

Автомобиль появился в ассортименте американских дилеров марки в 4-х вариантах комплектаций, стоимость самого доступного составляет 25 тыс. долларов, то есть более 1,5 млн рублей.
Новинка комплектуется 1 из 2-х силовых установок – турбированной 1,5-литровой на 190 л.с. или 2-литровой атмосферной - на 184.
 
Двигатели агрегатируются вариаторной трансмиссией, которая передает крутящий момент на систему переднего или полного привода.
 
Все версии кроссовера, кроме базовой, оборудованы пакетом безопасности Sensing, который предусматривает наличие систем автоматизированного торможения, удержания в полосе, адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, определения пешеходов и предотвращения столкновений.
 
5-ю генерацию CR-V, напомним, анонсировали в октябре 2016-го года. После США вторым рынком для модели станет Россия, кроссовер ориентировочно появится в середине 2017 года.

Комплектации и технические характеристики

Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин188
Объем двигателя2356
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл10.2
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.9
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
Honda CR-V вошел в список самых популярных авто в России
После второй модели пятилетней эксплуатации купила 5 лет назад третью.Не было ни одной проблемы (машины приобретала трехлетки) .Меняю то, что положено в соответствии с регламентом.Машины очень надежные . Советую.
лариса
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Honda начала продажи обновленного CR-V
Новинка комплектуется 1 из 2-х силовых установок – турбированной 1,5-литровой на 190 л.с. или 2-литровой атмосферной - на 184. Двигатели агрегатируются вариаторной трансмиссией, которая передает крутящий момент на систему переднего или полного привода. Все версии кроссовера, кроме базовой, оборудованы пакетом безопасности Sensing, который предусматривает наличие систем автоматизированного торможения, удержания в полосе, адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, определения пешеходов и предотвращения столкновений. 5-ю генерацию CR-V, напомним, анонсировали в октябре 2016-го года. После США вторым рынком для модели станет Россия, кроссовер ориентировочно появится в середине 2017 года.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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