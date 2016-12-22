Honda начала продажи обновленного CR-V

Автомобиль появился в ассортименте американских дилеров марки в 4-х вариантах комплектаций, стоимость самого доступного составляет 25 тыс. долларов, то есть более 1,5 млн рублей.
Новинка комплектуется 1 из 2-х силовых установок – турбированной 1,5-литровой на 190 л.с. или 2-литровой атмосферной - на 184.
Двигатели агрегатируются вариаторной трансмиссией, которая передает крутящий момент на систему переднего или полного привода.
Все версии кроссовера, кроме базовой, оборудованы пакетом безопасности Sensing, который предусматривает наличие систем автоматизированного торможения, удержания в полосе, адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, определения пешеходов и предотвращения столкновений.
5-ю генерацию CR-V, напомним, анонсировали в октябре 2016-го года. После США вторым рынком для модели станет Россия, кроссовер ориентировочно появится в середине 2017 года.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
После второй модели пятилетней эксплуатации купила 5 лет назад третью.Не было ни одной проблемы (машины приобретала трехлетки) .Меняю то, что положено в соответствии с регламентом.Машины очень надежные . Советую.
Новинка комплектуется 1 из 2-х силовых установок – турбированной 1,5-литровой на 190 л.с. или 2-литровой атмосферной - на 184. Двигатели агрегатируются вариаторной трансмиссией, которая передает крутящий момент на систему переднего или полного привода. Все версии кроссовера, кроме базовой, оборудованы пакетом безопасности Sensing, который предусматривает наличие систем автоматизированного торможения, удержания в полосе, адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, определения пешеходов и предотвращения столкновений. 5-ю генерацию CR-V, напомним, анонсировали в октябре 2016-го года. После США вторым рынком для модели станет Россия, кроссовер ориентировочно появится в середине 2017 года.
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