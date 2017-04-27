58
27 апреля 2017, 08:47

Honda начала производство Odyssey

На заводе Honda в Алабаме стартовало производство нового Odyssey, который пользуется особым спросом в США. Минивен должен поступить в продажу на американском рынке уже в текущем году.
^
  Honda начала производство Odyssey Honda Odyssey, Honda Honda начала производство Odyssey
2
фото
  

Автомобиль оснащен двигателем i-VTEC V6 мощностью 280 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, специально сконструированной для переднеприводных автомобилей.

Honda Odyssey
Выпускается с 1999 г.
Объявлений: 3
Отзывов: 2

В минивене реализована особая концепция второго ряда сидений – Magic Slide Seat, благодаря которой можно легко перестроить сидения для оптимального комфорта пассажиров, а также получить легкий доступ к третьему ряду. Системы CabinWatch и CabinTalk позволят водителю видеть происходящее в салоне с помощью 8-дюймового дисплея. Благодаря технологии CabinControl App пассажиры могут загрузить в свой смартфон специальное приложение и управлять развлекательной системой, обогревом задней части салона, а также взаимодействовать с навигационной системой Honda.

С помощью мультимедийного центра с 8-дюймовым сенсорным экраном можно осуществлять подключение гаджетов. А для пассажиров второго и третьего ряда предусмотрена развлекательная система с 10,2-дюймовым экраном.

Новости Хонда Одиссей

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Замена рулевой рейки RA6
В данной теме вашему вниманию предлагается фотоотчет по замене рулевой рейки на контрактную на праворульной Honda Odyssey RA6.  Контрактная рейка Маркировка  Снимаем рейку с машины.  Снимаем передние колеса, вывешиваем и фиксируем автомобиль на яме Отсоединяем рулевые наконечники с обоих сторон. Правильно ...
Гонщик
Течь масла из ГУР
to ber74: Здравствуйте. Чаще всего, течь возникает в результате износа сальников покоробленной тягой рейки. Вот тут о том, как снять (поменять) рейку. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
Отзыв о Honda Odyssey 1997 года
машина отличная, но вот с как только заводишь двигатель барахлит
bossik210476
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Honda Автомудрость Honda АвтоПитер Honda Дизайн и тюнинг Honda Новинки и концепт кары Honda Новости и акции автосалонов Honda Автосалоны и дилеры марки Honda Аренда и прокат авто марки Honda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Honda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Honda
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Honda Odyssey
Объявления о продаже Honda Odyssey
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Odyssey
Honda начала производство Odyssey
Автомобиль оснащен двигателем i-VTEC V6 мощностью 280 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, специально сконструированной для переднеприводных автомобилей. {{model_2095}}В минивене реализована особая концепция второго ряда сидений – Magic Slide Seat, благодаря которой можно легко перестроить сидения для оптимального комфорта пассажиров, а также получить легкий доступ к третьему ряду. Системы CabinWatch и CabinTalk позволят водителю видеть происходящее в салоне с помощью 8-дюймового дисплея. Благодаря технологии CabinControl App пассажиры могут загрузить в свой смартфон специальное приложение и управлять развлекательной системой, обогревом задней части салона, а также взаимодействовать с навигационной системой Honda.С помощью мультимедийного центра с 8-дюймовым сенсорным экраном можно осуществлять подключение гаджетов. А для пассажиров второго и третьего ряда предусмотрена развлекательная система с 10,2-дюймовым экраном.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Владимир Новокузнецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG