Honda начала производство Odyssey
Автомобиль оснащен двигателем i-VTEC V6 мощностью 280 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, специально сконструированной для переднеприводных автомобилей.
В минивене реализована особая концепция второго ряда сидений – Magic Slide Seat, благодаря которой можно легко перестроить сидения для оптимального комфорта пассажиров, а также получить легкий доступ к третьему ряду. Системы CabinWatch и CabinTalk позволят водителю видеть происходящее в салоне с помощью 8-дюймового дисплея. Благодаря технологии CabinControl App пассажиры могут загрузить в свой смартфон специальное приложение и управлять развлекательной системой, обогревом задней части салона, а также взаимодействовать с навигационной системой Honda.
С помощью мультимедийного центра с 8-дюймовым сенсорным экраном можно осуществлять подключение гаджетов. А для пассажиров второго и третьего ряда предусмотрена развлекательная система с 10,2-дюймовым экраном.
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