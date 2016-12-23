Honda обновила седан City

Рестайлинговая «четырехдверка» предназначена для Таиланда. Модель обновят в стиле последнего Civic - в частности, авто получит прикрытую хромированной плашкой головную оптику со светодиодными полосками дневных ходовых огней.
Также у модели изменится решетка радиатора. Пока неизвестно, обновят ли интерьер этой модели.
Предполагается, что двигатель у City останется прежним. Текущую версию в Таиланде продают с 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 117 л.с. Мотор сочетается с «механикой» либо вариатором.
В Таиланде модель дебютирует в январе 2017 года, после запуска продаж модернизированного City в этой стране седан должен добраться и до других рынков.
Напомним, в 2017 году компания Honda представит еще как минимум две новинки. Так, уже в январе на Детройтском автосалоне японцы покажут минивэн Odyssey пятой генерации, кроме того, в первой половине года должен дебютировать серийный компактный кроссовер WR-V.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Также у модели изменится решетка радиатора. Пока неизвестно, обновят ли интерьер этой модели. Предполагается, что двигатель у City останется прежним. Текущую версию в Таиланде продают с 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 117 л.с. Мотор сочетается с «механикой» либо вариатором. В Таиланде модель дебютирует в январе 2017 года, после запуска продаж модернизированного City в этой стране седан должен добраться и до других рынков. Напомним, в 2017 году компания Honda представит еще как минимум две новинки. Так, уже в январе на Детройтском автосалоне японцы покажут минивэн Odyssey пятой генерации, кроме того, в первой половине года должен дебютировать серийный компактный кроссовер WR-V.
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