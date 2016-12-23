23 декабря 2016, 17:50

Honda обновила седан City

Рестайлинговая «четырехдверка» предназначена для Таиланда. Модель обновят в стиле последнего Civic - в частности, авто получит прикрытую хромированной плашкой головную оптику со светодиодными полосками дневных ходовых огней.
Также у модели изменится решетка радиатора. Пока неизвестно, обновят ли интерьер этой модели.
 
Предполагается, что двигатель у City останется прежним. Текущую версию в Таиланде продают с 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 117 л.с. Мотор сочетается с «механикой» либо вариатором.
 
В Таиланде модель дебютирует в январе 2017 года, после запуска продаж модернизированного City в этой стране седан должен добраться и до других рынков.
 
Напомним, в 2017 году компания Honda представит еще как минимум две новинки. Так, уже в январе на Детройтском автосалоне японцы покажут минивэн Odyssey пятой генерации, кроме того, в первой половине года должен дебютировать серийный компактный кроссовер WR-V.

Комплектации и технические характеристики

Honda City 1.5 CVT
Год выпуска, с2000
Год выпуска, по2002
Кузовседан
Мощность, л.с./ об/мин105
Приводпередний
Топливобензин
Все характеристики
Купить авто Хонда Сити

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Honda Автомудрость Honda АвтоПитер Honda Дизайн и тюнинг Honda Новинки и концепт кары Honda Новости и акции автосалонов Honda Автосалоны и дилеры марки Honda Аренда и прокат авто марки Honda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Honda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Honda
Главные материалы
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Продажа Honda City
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 38 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль City
Honda обновила седан City
Также у модели изменится решетка радиатора. Пока неизвестно, обновят ли интерьер этой модели. Предполагается, что двигатель у City останется прежним. Текущую версию в Таиланде продают с 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 117 л.с. Мотор сочетается с «механикой» либо вариатором. В Таиланде модель дебютирует в январе 2017 года, после запуска продаж модернизированного City в этой стране седан должен добраться и до других рынков. Напомним, в 2017 году компания Honda представит еще как минимум две новинки. Так, уже в январе на Детройтском автосалоне японцы покажут минивэн Odyssey пятой генерации, кроме того, в первой половине года должен дебютировать серийный компактный кроссовер WR-V.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG