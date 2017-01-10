10 января 2017, 14:07

Honda Odyssey «подсмотрит» за пассажирами

Минивэн 5 поколения представлен на моторшоу в Детройте. Новинка получила камеру для наблюдения за пассажирами на задних рядах, переговорную систему и мультимедийный комплекс с поддержкой сети 4G LTE.
Система видеонаблюдения CabinWatch предназначена для более безопасной перевозки детей. Изображение с камеры, расположенной на потолке над 2 рядом сидений, выводится на 8-дюймовый дисплей спереди.
 
Переговорная система CabinTalk, в свою очередь, усиливает голос водителя с помощью динамиков аудиосистемы на 2 и 3 рядах, а также через наушники мультимедийного комплекса для сидящих сзади пассажиров. При этом водитель может выбрать, через какие устройства голос будет казаться громче.
 
Также для новинки разработано мобильное приложение CabinControl, с помощью которого пассажиры могут управлять климат-контролем через смартфон. Для 2 и 3 рядов предусмотрен 10,2-дюймовый дисплей, где, кроме медиафайлов, может отображаться информация о запланированном маршруте, предполагаемое время до прибытия. Мультимедийный комплекс авто, среди прочего, имеет точку доступа Wi-Fi.
 
Напомним также, что техническое оснащение обновленной модели позаимствовано у паркетника Pilot.

Комплектации и технические характеристики

Honda Odyssey 2.4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
КузовМинивэн
Количество дверей/мест5/6-7
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин173/6000
Объем двигателя2354
Тип трансмисииАвтоматическая 5-ступенчатая
ПриводНа передние колеса
ТопливоБензин А-95
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Отзыв о Honda Odyssey 1997 года
машина отличная, но вот с как только заводишь двигатель барахлит
bossik210476
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Honda Odyssey «подсмотрит» за пассажирами
Система видеонаблюдения CabinWatch предназначена для более безопасной перевозки детей. Изображение с камеры, расположенной на потолке над 2 рядом сидений, выводится на 8-дюймовый дисплей спереди. Переговорная система CabinTalk, в свою очередь, усиливает голос водителя с помощью динамиков аудиосистемы на 2 и 3 рядах, а также через наушники мультимедийного комплекса для сидящих сзади пассажиров. При этом водитель может выбрать, через какие устройства голос будет казаться громче. Также для новинки разработано мобильное приложение CabinControl, с помощью которого пассажиры могут управлять климат-контролем через смартфон. Для 2 и 3 рядов предусмотрен 10,2-дюймовый дисплей, где, кроме медиафайлов, может отображаться информация о запланированном маршруте, предполагаемое время до прибытия. Мультимедийный комплекс авто, среди прочего, имеет точку доступа Wi-Fi. Напомним также, что техническое оснащение обновленной модели позаимствовано у паркетника Pilot.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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