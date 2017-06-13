13 июня 2017, 15:10

Honda опубликовала первый снимок Accord

Honda продолжает работать над следующей генерацией своего седана Accord. Автопроизводитель распространил первую фотографию своей новинки, правда, спрятанную под камуфляжем.
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Honda Accord
Выпускается с 1990 г.
Объявлений: 137
Отзывов: 7
В основу седана ляжет модульная платформа, разработанная специально для этой модели. По сравнению с предшественником Accord сбросить несколько кг, что положительным образом скажется на его динамических характеристиках. При этом новое поколение седана будет шире.

В силовую линейку 4-дверки войдут 1,5- и 2-литровые турбоагрегаты. Мощность и динамические характеристики пока не раскрываются, однако известно, что в качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Также 2-литровый мотор сможет работать в паре с 10-диапазонным «автоматом».

Чуть позже на рынке появится и гибридная версия модели. Информации о «начинке» пока что нет. Новое поколение Honda Accord должно встать на конвейер уже осенью текущего года.

Новинки и концепт кары Хонда Аккорд, Акорд

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Honda опубликовала первый снимок Accord
{{model_490}}В основу седана ляжет модульная платформа, разработанная специально для этой модели. По сравнению с предшественником Accord сбросить несколько кг, что положительным образом скажется на его динамических характеристиках. При этом новое поколение седана будет шире.В силовую линейку 4-дверки войдут 1,5- и 2-литровые турбоагрегаты. Мощность и динамические характеристики пока не раскрываются, однако известно, что в качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Также 2-литровый мотор сможет работать в паре с 10-диапазонным «автоматом».Чуть позже на рынке появится и гибридная версия модели. Информации о «начинке» пока что нет. Новое поколение Honda Accord должно встать на конвейер уже осенью текущего года.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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