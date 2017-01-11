11 января 2017, 09:35

Honda отзывает свои авто из-за проблем с подушками безопасности

Кампания коснется 772 000 ед. марок Honda и Acura нескольких годов выпуска, где монтаж подушек безопасности произведен фирмой Takata. На всех таких автомобилях специалисты произведут замену патрона «эйрбэга».

Отмечается, что будут отозваны модели Accord 2008-2012 годов выпуска, Civic 2006-2011 годов выпуска, Fit 2007-2012 годов выпуска, а также Insight 2010-2012 годов выпуска.

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Напомним также, что ранее из-за подобных проблем с подушками безопасности Takata в сервис отправляли 5,8 млн машин Toyota. Потенциально опасными названы автомобили, выпущенные в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года, а также с апреля 2006 года по декабрь 2014 года. Большая часть их продана на территории Японии – 1,116 млн ед. В Китае находится порядка 820 тыс. таких авто, в Европе - примерно 1,47 млн.

До этого российское представительство Mitsubishi проводило отзывную кампанию. Японцы отправили в сервис 141 588 седанов Lancer, которые были выпущены с июня 2003 года по декабрь 2008 года.

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Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
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Honda отзывает свои авто из-за проблем с подушками безопасности
Отмечается, что будут отозваны модели Accord 2008-2012 годов выпуска, Civic 2006-2011 годов выпуска, Fit 2007-2012 годов выпуска, а также Insight 2010-2012 годов выпуска.{{material_116660}}  Напомним также, что ранее из-за подобных проблем с подушками безопасности Takata в сервис отправляли 5,8 млн машин Toyota. Потенциально опасными названы автомобили, выпущенные в период с мая 2000 года по ноябрь 2001 года, а также с апреля 2006 года по декабрь 2014 года. Большая часть их продана на территории Японии – 1,116 млн ед. В Китае находится порядка 820 тыс. таких авто, в Европе - примерно 1,47 млн.До этого российское представительство Mitsubishi проводило отзывную кампанию. Японцы отправили в сервис 141 588 седанов Lancer, которые были выпущены с июня 2003 года по декабрь 2008 года.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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